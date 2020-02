Precizarile Ministerului Sanatatii privind OUG data marti: Pacientii nu vor plati nimic, numarul vietilor salvate va fi in crestere

Programul National de Oncologie

NU se privatizeaza niciun serviciu medical! Modificarile de astazi dau sansa pacientilor in stare critica sa beneficieze mai repede de interventiile de care au nevoie in cel mai apropiat spital, fie ca e de stat sau privat!", afirma MS, referindu-se la OUG pentru modificarea si completarea Legii 95 privind reforma in sanatate.Spitalele private au fost incluse in programele nationale de sanatate gestionate de CNAS, inca din 2014. Modificarea este o actualizare a legislatiei din 2014 in care era lasata in suspans aceasta formulare ambigua: cand sunt excedate anumite capacitati de primire pot fi accesate de catre pacienti anumite servicii, lucru absolut neclar si greu de interpretat.Mai mult, se da posibilitatea ca spitalele de stat care au aceasta capacitate sa trateze pacientii critici cu infarct miocardic, accident cerebral, etc, sustine MS, care argumenteaza ca astfel creste numarul unitatilor sanitare in care se rezolva astfel de cazuri, pacientul doar beneficiaza de tratament, nu plateste nimic.In cazul spitalelor private, pacientii nu vor plati nimic in plus.In cazul pacientilor aflati in stare critica (infarct miocardic, AVC, etc), prin modificarile aduse se deschide pacientilor accesul si la alte spitale de stat decat pana acum dar si private care pot opera aceste programe."De exemplu, programul de infarct miocardic acut, care va permite mai multor centre sa-l opereze, creand accesibilitatea pacientilor si reducand timpul din momentul stabilirii diagnosticului si rezolvarea interventionala. Acest lucru va conduce la salvarea mai multor vieti. De exemplu, un pacient cu infarct miocardic acut din Craiova, sa ne amintim de cazul vedetei tv Busu, nu va mai trebui transportat la Bucuresti pentru a fi preluat de un mare spital din capitala, deja supraaglomerat, ci va putea fi rezolvat la centrul de cardiologie din Craiova", explica ministerul.A doua modificare importanta este pentru Programul National de Oncologie. Mecanismul este asemanator,. Acest proiect face parte din strategia de a combate cancerul in Romania, o strategie pe patru piloni si pune accent pe depistarea precoce a cancerului.La fel, pentru un bolnav de cancer se vor face servicii integrate in care sunt prinse toate componentele: medicamente, radioterapie, interventii chirurgicale. Si pentru acesti pacienti, Ministerul Sanatatii deschide posibilitatea de a opta intre spitalul de stat si cel privat.Alte prevederi ale ordonantei, care nu au fost discutate in spatiu public, dar care sunt importante:- Ordonanta va da startul, in anul 2020, derularii programului national pentru persoanele cu afectiuni din spectrul autist, precum si faptul ca in cadrul unor programe nationale de sanatate curative, vor fi acordate in premiera, conform recomandarilor comisiei europene, servicii integrate (pot cuprinde, dupa caz, medicamente, servicii de logopedie, consultatii psihologice, investigatii paraclinice, logoped, etc.), aceasta modificare legislativa este absolut necesara.- O alta modificare a Legii 95, propusa prin ordonanta este corectarea unei nedreptati care li se facea pacientelor cu varsta de peste 18 ani, care beneficiau de decontare din fondul de sanatate pentru reconstructie mamara prin endoprotezare, in cazul interventiilor chirurgicale oncologice. Pana acum pacientele trebuiau sa scoata bani din buzunar pentru interventia chirurgicala de simetrizare a glandei mamare. Acum nu mai este nevoie, iar contravaloarea interventiei va fi decondata de CNAS si va avea un impact pozitiv asupra calitatii vietii, dar mai ales a reinsertiei sociale.- De asemenea, o alta prevedere importanta pe care aceasta ordonanta de modificare a Legii 95 o are, se refera la. Iata o masura concreta pentru a aduce medicii din diaspora acasa! (aici sa nu fie interpretat ca ministrul o face pentru el... poate e mai bine sa fie spusa de medici din diaspora asta)- O alta modificare vizeaza durata de acordare a concediilor si a indemnizatiei pentru incapacitatea temporare de munca in cazul unor boli cu caracter special. De exemplu,. Pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de CNAS, perioada de reavizare a a concediului va fi de un an, in intervalul ultimelor doi ani si un an si sase luni pentru SIDA si neoplazii, tot in acelasi interval de timp.- Nu au fost neglijati nici personalul militar in activitate, politisti si functionari publici cu statut special, care vor beneficia de indemnizatii de asigurari de sanatate si de posibilitatea de a-si lua concediul medical, pentru ingrijire copil bolnav.