Prefectul judetului Vrancea cere conducere militara la Spitalul Judetean

Ziare.

com

Potrivit prefectului de Vrancea, Gheorghita Berbece, numirea unei conduceri militare la Spitalul Judetean Focsani ar fi acum, cea mai buna solutie."Tinand cont de faptul ca la Spitalul Judetean Sfantul Pantelimon din Focsani exista in curs doua anchete epidemiologice, iar 7 cadre medicale sunt infectate, la care se adauga si situatia managerului, am considerat ca cel mai bine e o solicitare catre MAI si Ministerului Sanatatii in sensul preluarii spitalului de o echipa din cadrul MApN", a spus prefectul de Vrancea.Managerul Spitalului Judetean Focsani, Constantin Mandrila, a fost infectat cu coronavirus. De asemenea, in acest spital sunt sapte cadre medicale diagnosticate cu COVID 19. Bolnavi de coronavirus mai sunt in Vrancea la ISU si la Ambulanta.Ultimele raportari ale Ministerului Sanatatii arata ca in acest judet sunt 95 de bolnavi de coronavirus.Pana in prezent, au fost instalate conduceri militare la spitalele judetene din Suceava si din Deva, iar ministrul Sanatatii Nelu Tataru a evocat posibilitatea utilizarii acestei solutii si in cazul altor spitale, daca situatia o va impune.