Presedintele CNAS a demisionat

"La data de 1 februarie 2018, domnul Laurentiu - Teodor Mihai se elibereaza la cerere din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu rang de secretar de stat", se arata in decizie.De la aceeasi data atributiile sale vor fi preluate de catre, pana la numirea unui alt presedinte, in conditiile legii.Laurentiu Mihai, care din mai 2011 a fost director executiv al al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, a fost numit in luna noiembrie presedinte al CNAS, printr-o decizie a premierului de la acea vreme, Mihai Tudose.Laurentiu Mihai este doctor in sanatate publica, specializat in medicina de familie, potrivit site-ului Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a criticat dur numirea, intr-o postare pe Facebook, intitulata "Un lobby-ist farma la conducerea CNAS"."Astazi, domnul Tudose l-a numit in fruntea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe unul dintre cei mai longevivi lobby-isti ai industriei. Pe domnul Laurentiu Mihai. Nu doresc in niciun fel sa ii judec domnului Laurentiu Mihai activitatea de pana acum, activitate de peste 6 ani in serviciul intereselor private (comerciale si legitime, de altfel) ale unei parti importante a industriei.As retine doar ca principalul obiectiv al activitatii dumnealui ca Director Executiv al APMGR era sa obtina de la stat conditii cat mai bune pentru companiile pe care le reprezenta", a scris atunci Vlad Voiculescu.Fostul ministru mai remarca faptul ca, odata cu instalarea la conducerea CNAS, Laurentiu Mihai trebuia sa gestioneze unul dintre cele mai mari bugete din Romania si "putea lua masuri in favoarea (sau defavoarea) companiilor ale caror interese le reprezenta pana ieri".