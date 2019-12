Presedintele Colegiului Medicilor, despre cazul pacientei arse pe masa de operatie: Inainte de a fi membru PSD sau universitar, Mircea Beuran este un chirurg de elita

Desfasurarea evenimentelor in acest caz

"Asistam zilele acestea la un asalt mediatic indecent, neprofesionist si neinformat la adresa unuia dintre colegii nostri cu un renume profesional, care nu merita cu nimic a fi stirbit prin dezvoltari ideatice fara legaturi cu relatiile de cauzalitate, care au dus la acele intamplari, da, adevarate. In medicina romaneasca, dar mai ales in chirurgia contemporana, mai exista inca astazi, cateva personalitati "agabaritice". Oamenii acestia se cunosc. A vorbi foarte mult despre ei in felul acesta, ar insemna sa le facem o popularitate de care nu au nevoie. A vorbi doar despre unul sau altul in termeni elogiosi, ar insema sa-i nedreptatim pe ceilalti.Mircea Beuran, doctor si profesor, vine dintr-o scoala de un prestigiu inegalabil in chirurgia de urgenta din Romania. Noi medicii, chirurgii, poate fostii pacienti, dar in niciun caz politicienii nostri, stim cine au fost acesti mari doctori, stim ce inseamna, pentru chirurgia de urgenta, scoala medicala de la Floreasca", afirma Borcean, enumerandu-i pe Turai, Papahagi, Soare, Bucur, Vintila, Bors, Constantinescu, Dobosiu, Dop, Blidaru, Tiron, Popovici-Zeno, Suteu si multi altii, care "au facut parte din aceeasi scoala, al carei continuator este astazi, Mircea Beuran".El spune ca, "inainte de a fi membru PSD sau universitar, Mircea Beuran este un chirurg de elita", dovada fiind faptul ca, intre pacientii lui se numara personalitati de prima mana ale vietii politice romanesti, ale lumii mondene, ale mediului social, economic, sportiv si ale mass media.Gheorghe Borcean prezinta "date elementare despre acest caz, fara a incalca principiul confidentialitatii"."Pacienta cu patologie maligna, tratata si recidivata, refuzata in alte servicii , operata cu aproximativ 10-12 zile inainte de incidentul care face subiectul acestui scandal, dezvolta o complicatie catastrofica, post-operatorie precoce hemoragica. Lucrurile se petrec in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna si in afara programului, asa cum survin urgentele. Titularul pacientei era dr Mircea Beuran", relateaza presedintele CMR."Fata de urgenta hemoragica, amenintatoare de viata, echipa aflata la acel moment langa pacienta, isi anunta seful care indica reinterventia chirugicala imediata, cu scopul salvarii vietii pacientei. Doar cei care nu au participat la astfel de evenimente nu stiu ce inseamna o hemoragie exteriorizata pe tubul de dren de peste 1000 de ml, asociata cu hemoragie digestiva superioara exteriorizata prin hematemeza si melena a pacientei operate cu putina vreme inainte pentru o neoplazie depasita chirurgical. In aceasta situatie de catastrofa, echipa chirugicala, in absenta lui Mircea Beuran, demareaza procedurile, transfera pacienta la sala de operatie, instaleaza dispozitivul operator, aseptizeaza campul cu solutie alcoolica si incepe interventia chirugicala, cunoscand ca profesorul urma sa soseasca de acasa, din clipa in clipa, asa cum a promis", continua Gheorghe Borcean.El precizeaza ca modul, circumstantele, imprejurarile, cauzele pentru care s-a produs incidentul tehnic al combustiei vor fi cercetate amanuntit. "Imprejurarea in care s-a produs evenimentul, adica, fiind vorba de precipitarea in fata unei urgente vitale, nu poate constitui decat o circumstanta atenuanta in eventualitatea in care cineva s-ar gasi vinovat de fapta", considera presedintele CMR.El afirma ca Mircea Beuran a ajuns in sala de operatie, dupa ce evenimentul prejudiciabil a avut loc."Acolo gaseste o echipa traumatizata psihic de acest eveniment si face exact ce trebuia sa faca un sef in adevaratul sens al cuvantului, adica preia raspunderea asupra tuturor intamplarilor legate de acel moment in care a fost implicata pacienta sa. A continuat si a finalizat interventia de hemostaza, pentru care s-a intrat in sala de operatie, participa impreuna cu echipa de plasticieni la tratamentul complicatiei combustionale si finalizeaza evenimentul prin inscrisurile din protocolul operator, asumandu-si sub semnatura proprie, tot ceea ce s-a intamplat acolo cu bune si cu rele, ca un barbat si ca un chirurg. Iata pentru ce, nu as dori sa fac afirmatii care pot fi interpretate ca antepropuntare intr-un viitor dosar, dar sunt convins ca este de datoria mea sa intervin in aceasta dezbatere, care a devenit publica, pentru a face precizarile de mai sus", sustine Gheorghe Borcean.El remarca faptul ca Mircea Beuran, ca orice om mare in profesia sa, are atat prieteni cat si neprieteni."Pe aceasta cale, ii rog pe prietenii sai, pe fostii sai pacienti sa ia atitudine in apararea lui si ii sfatuiesc pe mai putin prietenii sai si pe neprietenii sai sa nu se bucure. A continua astazi o dezbatere publica, inainte de finalizarea unei anchete, va pune presiune greu de suportat pe echipa medicala, care trateaza un caz de maxima greutate umana, o patologie, complicatiile firesti legate de aceasta, dar, mai ales legate de accidentul combustional survenit fara voia lor, dar pe care sunt obligati sa il trateze", conchide presedintele Colegiului Medicilor.Reamintim ca deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a relatat, intr-o postare pe Facebook , despre un incident grav la Spitalul Floreasca, o pacienta luand foc pe masa de operatie . El a citat declaratii ale asistentelor care au vazut scena si din care rezulta ca de vina ar fi medicul Mircea Beuran, cel care realiza interventia chirurgicala. Vineri au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca , iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii.Desi medicul Mircea Beuran a negat ca s-ar fi aflat in unitatea medicala in acea zi, el semneaza protocolul operator al acestei interventii Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat ca surprinzatoare e atitudinea unor chirurgi implicati in incident, care refuza sa coopereze cu echipele de cotrol. Ministrul anunta ca, in functie de rezultatele anchetei, vor fi sesizate Colegiul Medicilor si alte institutii competente.Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului, ca a participat ulterior, in alta sala, la interventia care a vizat pacienta, preluand operatia si finalizand-o, ca a anuntat familia femeii si conducerea spitalului in legatura cu ceea ce s-a intamplat.El a sustinut ca la o prima evaluare era vorba despre arsuri de gradele 1 si 2 pe 25 - 30% din suprafata corpului. Conducerea Spitalului Floreasca a transmis, cu privire la cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei operatii , ca incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata, iar cazul a fost anuntat in aceeasi zi, fiind declansata o ancheta administrativa.