Primaria Capitalei cumpara roboti cu care sa curete spitalele de infectii

Astfel, Primaria Capitalei va aloca 159.000 de euro fara TVA (respectiv 877.877 lei) . Proiectul ar urma sa se desfasoare incepand cu iulie 2018 pana in luna martie a anului viitor, la Spitalul Victor Babes.Sedinta de Consiliu General se desfasoara in prezenta primarului Gabriela Firea. Aceasta nu a luat cuvantul inainte de inceperea sedintei, asa cum obisnuieste.Proiectul a fost propus de un bucurestean in cadrul campaniei "Propune pentru Bucuresti", campanie care prevedea implementarea a 20 de proiecte de interes local incluse in propunerea de buget pentru anul 2018.Conform regulamentului de implementare a proiectului de hotarare, programul de prevenire a infectiilor nosocomiale include "cel mai avansat sistem de dezinfectie cu ultraviolete cu xenon si astfel reduce dramatic incidenta infectiilor nosocomiale si a infectiilor Clostridium difficile in domeniul asistentei medicale-dobandite, fara erori umane si fara rezistensa la substanste chimice", informeaza News.ro."In fiecare an,Undeva intre 5-10 la suta dintre toti pacientii internati intr-un spital sau in azile de batrani dobandesc o infectie in timpul sptializarii, in conditiile in care studiile arata ca,", se arata in proiectul de hotarare.La finalul perioadei, Spitalul Victor Babes va prezenta un raport legat de rezultatele implementarii proiectului.Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va achizitiona tehnologia de eliminare a infectiilor nosocomiale prin procedura de achizitie publica.Potrivit documentelor care fac parte din proiectul de hotarare, robotul cu lumina ultravioleta pulsata cu xenon poate ucide agenti patogeni care transporta infectii in spatiile din spital prin pulsarea luminii pentru a distruge celulele bacteriilor, visururilor si ciupercilor.Robotul are aproximativ dimensiunea unui aspirator mare, portabil si functioneaza prin pulsarea xenonului, un gaz inert, la intensitate ridicata de la o lampa de iluminare ultravioleta care produce intregul spectru de UV-C, care ucide germenii, care penetreaza peretii celulelor de microorganisme, inclusiv bacterii, virusi, mucegaiuri, ciuperci si spori.Dezinfectia este "rapida si eficienta", iar robotul are senzori de caldura si miscare care opresc automat aparatul cand detecteaza prezenta oamenilor in camera.Initial, Spitalul Colentina fusese propus pentru implementarea acestui proiect, insa ulterior a fost selectat Spitalul Victor Babes, pentru ca aici sunt in mod curent internati pacienti cu boli infectioase cu germeni multirezistenti, precum si numeroase cazuri de diaree cu Clostridium difficile, transferate din alte spitale, informeaza Agerpres.De asemenea, in spital exista un compartiment de terapie intensiva boli infectioase, care interneaza cele mai grave si contagioase cazuri, precum si doua sectii de pneumoftiziologie, cu TBC.Totodata, se precizeaza ca dezinfectia saloanelor se face acum cu metode standard, durata curateniei si dezinfectiei terminale fiind de aproximativ 12 ore. In acest interval, saloanele respective nu se pot utiliza, ceea ce diminueaza considerabil posibilitatea internarii unor noi pacienti.