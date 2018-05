Primaria Iasi vrea sa dea bani pentru Institutul afectat de incendiu, dar Guvernul spune ca e ilegal

Ziare.

Potrivit primarului Mihai Chirica, Consiliul Local Iasi a aprobat un amendament pentru acordarea unei finantari de 690.000 de lei Institutului de Boli Cardiovasculare, pentru reparatii la un echipament medical, afectat de incendiul care avut loc luna trecuta.Desi Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor Publice au transmis ca autoritatile locale pot interveni in astfel de cazuri, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a transmis ca acest lucru este ilegal."Am trimis adrese catre Ministerele Sanatatii, de Finante si al Dezvoltarii, prin care le-am rugat sa-si exprime un punct de vedere asupra Legii Sanatatii si in privinta capacitatii autoritatilor locale de a interveni si in alte institutii de sanatate publica, altele decat cele aflate in subordinea directa, asa cum sunt Spitalul Parhon si Spitalul de Recuperare.Drept raspuns, Ministerul de Finante a dezvoltat continutul Legii privind sistemul de sanatate public din Romania, articolul 193, si ne-a comunicat ca putem finanta astfel de categorii de cheltuieli, cu precizarea ca in cuprinsul legii nu este o definitie clara a spitalelor de importanta regionala sau locala. Ministerul Sanatatii ne-a dat acelasi raspuns pozitiv, dar surpiza a venit de la Ministerul Dezvoltarii, care, la o saptamana distanta de celelalte informari, in baza acelorasi repere legislative, ne-a transmis ca este interzisa finantarea unor astfel de cheltuieli.Am prezentat aceasta situatie pentru a arata cum ambiguitatile legislative sunt cu impact major pe toate domeniile de activitate ale Romaniei si cum nu stii unde poti fi pozitionat: de partea legii sau impotriva ei", a spus primarul Mihai Chirica, intr-o conferinta de presa.La sfarsitul lunii aprilie, Primaria municipiului Iasi a eliberat autorizatia de construire pentru lucrarile de consolidare si reparatii capitale, in regim de urgenta, la cladirea noua a Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon Iasi", cea care, la etajele superioare, gazduieste si Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu".Autorizatia a fost eliberata in cel mai scurt timp posibil, avand in vedere efectele incendiului produs in noaptea de 10 spre 11 aprilie 2018.