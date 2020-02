Primarul Baluta promite o unitate noua pentru marii arsi anul acesta, desi constructorul i-a spus ca dureaza mai mult

Ziare.

"Imi doresc din tot sufletul si asta se va intampla, chiar daca constructorul ne-a spus ca are nevoie de mai mult timp, eu sunt convins ca pana la sfarsitul anului acest centru va fi functional, noi facem tot ceea ce tine de linia organizatorica, de linia de finantare astfel incat lucrarile sa se deruleze cu foarte mare rapiditate pentru ca cele cinci paturi pe care speram ca le vom avea aici sa fie prezente pana la sfarsitul anului", a declarat vineri, in timpul unei vizite la Spitalul "Bagdasar Arseni", primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Baluta.Acesta a precizat ca proiectul a fost sustinut de toti consilierii locali, indiferent de partid, si ca a fost sprijinit de guvern "indiferent de culoare".Potrivit datelor furnizate de Primaria Sectorului 4, noua sectie destinata tratamentului arsurilor grave va fi amenajata in corpul B al Spitalului Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni", pe o suprafata de 395 de metri patrati, iar Primaria Sectorului 4 a investit 3,8 milioane de lei."In noua sectie va lucra personal medical dedicat, iar dotarea acesteia cu aparatura, in valoare de aproximativ 3.000.000 de euro, este asigurata printr-un contract al Ministerului Sanatatii cu Banca Mondiala. Dotarile vor include diferite tipuri de echipamente (paturi, monitoare, ventilatoare, ecografe, modele de infuzie/perfuzie) precum si un Laser Doppler pentru diagnosticarea in profunzime a arsurilor", se arata intr-un comunicat al Primariei Sectorului 4.Medicul Mircea Gorgan, manager al Spitalului Bagdasar Arseni, a declarat, cu ocazia vizitei edilului, ca lucrul cel mai important este modalitatea in care va fi realizat blocul operator, care va fi format din doua sali de operatie si o sala de pansamente pentru pacientii care au depasit starea critica."In primul rand masurile de protectie pentru a exclude orice risc de infectie nosocomiala, infectii legate de terapia medicala, sunt elementul de baza care confera sanse spre supravietuire si vindecare bolnavului ars. E important ca ingrijirea acestor plagi sa fie in conditiile cele mai sigure pentru pacient. Iar resursele care au fost (...) ne permit sa atingem standardele cele mai inalte", a precizat Gorgan.Acesta a tinut sa sublinieze "efortul, abnegatia si bunavointa Primariei Sectorului 4" si sa multumeasca primarului Baluta si Ministerului Sanatatii, despre care a spus ca "armonios au conlucrat" in beneficiul spitalului si al cetatenilor.Daniel Baluta a declarat, de asemenea, ca o noua unitate de primiri urgente va fi construita la Bagdasar Arseni, iar pana la realizarea acesteia va fi amenajata o UPU provizorie, mobila, care va fi pusa la dispozitia autoritatilor centrale, respectiv Ministerului de Interne sau al Sanatatii pentru a fi trimisa la alte spitale care reamenajeaza unitatile de primiri urgente. Primarul Sectorului 4 nu a precizat cand ar fi gata noua unitate de primiri urgente.