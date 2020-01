Primele concluzii la Floreasca: Beuran a pus in pericol zeci de pacienti. A mai fost o pacienta care a luat foc

Beuran n-a lasat medicii de garda sa se atinga de pacienta sa

Costache a enumerat erori extrem de grave: dezinfectantul folosit pe pacienta nu are astfel de indicatii, tocmai pentru ca este extrem de inflamabil si nu doar ca echipa lui Beuran a folosit mult peste cantitatea indicata, dar chiar l-a turnat pe femeie, imbiband in alcool practic tot in jurul ei.Mai mult, pe fisa era indicata o alergie la iod a pacientei, fara ca aceasta sa fie cu adevarat testata. In orice caz, si in cazul in care un pacient are alergie la iod, substanta din betadina, protocoalele medicale indica alti dezinfectanti, in niciun caz cel folosit de Beuran."Rezidenti de anul I sau studenti invata de pe bancile scolii cum sunt utilizate aceste biocide. (...) M-a socat intregul eveniment si faptul ca s-a pierdut un pacient din cauza acestei erori care pleaca de la abecedarul chirurgical", a spus Costache.In plus, Maria Comana, directorul Corpului de Control din Ministerul Sanatatii, a precizat ca, desi Beuran a spus ca nu avea in spital alti dezinfectanti, ancheta a relevat ca nu este asa: "In referatele dlui prof. Beuran de obicei apare produsul incriminat, si am verificat balanta pe un an intreg".Aceasta a dat detalii si despre cum a fost folosit dezinfectantul: "Este o incalcare a protocolului preoperator. E specificat foarte clar cine efectueaza aseptizarea campului, medicul operator, cu max 50 ml, dati in 3 etape si trebuie sa fie foarte atenti la alergiile la iod. Dupa imaginile video la care am avut un minim acces acolo s-a folosit o cantitate foarte mare, 200 ml, medicul rezident a turnat cu tavita si s-a dus peste tot. (...) Daca va uitati pe avizul dat de Comisia Nationala de Biocide, la acest biocid scrie foarte clar ca e puternic inflamabil, are peste 90% alcool".Nereguli au fost gasite si in ce priveste echipa care a operat. Nu doar ca, desi aceasta sangera, nu a fost lasata sa intervina echipa care era de garda si a trebuit sa astepte sa vina ceilalti de acasa, dar rezidentul s-a apucat de procedura fara a fi supervizorul in sala.Intrebat de ce nu au operat medicii care erau de garda, Costache a raspuns: "E unul din elementele pe care le vom analiza mai atent, se datoreaza dispozitiei sefului de sectie care nu a lasat echipa de garda sa intervina. Pacienta a fost operata de echipa profesorului Beuran. Este vorba de un caz grav si pacienta a prezentat o sangerare secundara probabil undeva in cursul noptii de sambata spre duminica. Ceea ce dorim sa evidentiem e de ce echipa de garda nu a intrat in contextul acestui soc hemorargic, Beuran ar fi putut sa ajunga in mijlocul interventiei daca ar fi dorit".Desi Beuran a insistat ca nu a incercat sa musamalizeze cazul, Costache a aratat ca incendierea pacientei a fost trecuta intr-o anexa separata la raportul medical.Ministrul a precizat ca echipa Corpului de Control continua ancheta la Floreasca, pentru ca din ce au descoperit pana acum Beuran folosea aproape exclusiv acest dezinfectant pe pacienti, desi el este indicat clar doar pentru sterilizarea mainilor echipei medicale.Astfel, din datele descoperite pana acum, nu doar ca zeci de pacienti au fost pusi in pericol, dar chiar se pare ca exista inca un caz in care o pacienta a luat foc, doar ca incidentul a avut consecinte mai putin grave decat cel din decembrie."Avem si noi aceeasi informatie (ca mai exista cel putin un caz de incendiere pe masa de operatie, n.red.), de asta investigam in continuare. Rugam ca toti pacientii care au suferit astfel de arsuri sa le semnaleze. Pacienta este evident in viata si a fost un eveniment de mai mica masura, dar nu vreau sa speculez.Transmitem tuturor colegilor sa nu mai foloseasca off-label (in afara indicatiilor de uz medical, n.red.) astfel de produse. Orice utilizare a unui biocid, instrument off-label poate da nastere la tragedii", a spus Costache.Ministrul Costache a precizat ca nu doar ca Beuran a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie de conducerea Spitalului Floreasca, dar si-a pierdut si functia pe care o avea in Ministerul Sanatatii. El era presedinte al Comisiei din MS de chirurgie generala.In plus, Maria Comana a precizat ca amenda spitalului de 20.000 de lei nu va fi practic o rulare a banului public, ci managementul spitalului trebuie sa intocmeasca o ancheta, sa-i identifice pe cei direct responsabili si sa le impute prejudiciul.In ce priveste amenzile individuale primite de Beuran, medicul specialist si cele doua asistente sunt cele maxime, de 2.000 de lei. In sala mai era prezenta si o rezidenta de anul I, insa aceasta nu a fost sanctionata pentru ca doar observa, nu a participat la interventie.In ce priveste protestul de solidaritate cu Beuran anuntat de chirurgii de la Floreasca, managerul spitalului, prezent si el la conferinta, a spus ca nu are cunostinta ca pana acum sa fi fost refuzat tratamentul vreunui pacient.Despre intreg cazul, managerul a spus ca a actionat legal, chiar si atunci cand a fost intrebat de ce nu a raportat incidentul la ANMCS.