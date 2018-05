Primele imagini cu pacientii care au primit plamani noi in Romania. Unul dintre ei va fi mutat la Colentina

Foto: Spitalul Sfanta Maria

Primul pacient, A.M., care are 36 de ani, a facut operatia in urma cu aproape 3 saptamani si in imagini deja este infatisat plimbandu-se prin curtea institutiei.El ramane momentan internat intr-o rezerva in Spitalul Sfanta Maria, unde evolutia sa este atent monitorizata de echipa medicala."Pacientul A.M. face plimbari zilnice in curtea spitalului. El urmeaza sa fie transferat, saptamana viitoare, in sectia de Pneumologie de la Spitalul Clinic Colentina, pentru reabilitare medicala, dupa care va putea fi externat. Protocolul de tratament este similar celui de la Clinica MHH din Hanovra, unde pacientii sunt reabilitati postoperator in centrul medical din Bad Fallingbostel, la aproximativ 70 de kilometri distanta", se arata in comunicatul remis de Spitalul Sfanta Maria.In ce priveste starea de sanatate a celui de-al doilea pacient, E.A., de 47 de ani, acesta a fost operat in noaptea de 30 aprilie spre 1 mai si a respirat singur la 24 de ore de transplant."Potrivit protocolului, el se afla in continuare internat in sectia Anestezie si Terapie Intensiva. Echipa medicala va decide transferul sau intr-o rezerva dedicata pacientilor transplantati, in cursul saptamanii viitoare. Pacientul E.A. face si exercitii pentru a-si imbunatati capacitatea respiratorie. Ambii pacienti sunt monitorizati permanent de echipa medicala a Spitalului Clinic 'Sfanta Maria'", se mai arata in comunicat.