Primele imagini din timpul interventiei in care o pacienta a luat foc la Spitalul Floreasca

Imaginile au fost publicate de deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care de altfel a adus in atentia opiniei publice cazul acestei femei.Ungureanu atrage atentia ca medicul Mircea Beuran a intrat in sala dupa ce pacienta a luat foc, fara sa se dezinfecteze si purtand un ceas la mana."IMAGINI CARE TREBUIE SA VA AFECTEZE EMOTIONAL!Priviti aici in ce hal se comporta SOMITATEA Beuran dupa ce pacienta sa a fost arsa de rezidentul lui nesupravegheat!Beuran a intrat in sala dupa ce pacienta a fost arsa de rezidentul lui lasat nesupravegheat.Cum a intrat?Ca un nesimtit.Fara sa se dezinfecteze, cu ceasul pe mana, cu echipamentul de pe sectie, intr-un cuvant "ca de pe strada"!Asa cum il vedeti, plin de microbi si bacterii, a pus mana pe bolnava arsa, a contaminat campul operator si a participat la cateva manevre chirurgicale!", a scris Ungureanu pe Facebook miercuri seara.El intreaba de ce mai este lasat acesta sa opereze, in aceste conditii."Acum, va intreb, de ce mai este lasat sa opereze Beuran?Cum poate sa fie el profesor, sef de disciplina, cum sa isi invete rezidentii abecedarul dezinfectiei daca el nu practica niciun protocol, nicio regula de bun simt si este lasat sa se prefaca ca se ocupa de pacienti la varsta de 66 de ani?!Incompetenta Ucide!", se mai arata in postarea parlamentarului.