Primele informatii de la Institutul de Medicina Legala in cazul pacientei arse la Floreasca

Medicul Adriana Francisc de la Institutul National de Medicila Legala a anuntat, marti, ca a fost realizata autopsia femeii de la Spitalul Floreasca care a luat foc in timpul operatiei.Aceasta a precizat ca pacienta a suferit arsuri pe 30% din suprafata corporala, in special pe partile laterale, dar plagile nu aveau semne de infectie, erau in curs de vindecare."Vom solicita date de ancheta, imaginea video. Am inteles ca este filmare in sala de operatie, vom solicita documentatia tehnica a aparatului din sala de operatie. De aceea dureaza atat de mult, pentru ca trebuie sa punem cap la cap toate datele. Autopsia medico-legala, avand implicatii juridice, se face cu punerea la dispozitie a intreglui material. Noi solicitam intotdeauna toate datele, asta inseamna expertiza medico-legala", a precizat Adriana Francisc.Aceasta a exlicat ca a fost scris certificatul de deces, iar familia pacientei s-a prezentat deja pentru a prelua cadavrul.Femeia de 66 de ani, care suferea de cancer de pancreas, a murit duminica, la o saptamana dupa interventia in timpul careia a fost arsa.Raportul Corpului de control al MS va fi facut public la inceputul saptamanii viitoare.