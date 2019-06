Primul centru de excelenta din Romania pentru tratarea accidentului cerebral. Diagnosticul se pune in 2 minute (Video)

Ziare.

"Pentru aproximativ 3 milioane de oameni, locuitorii a 8 judete, existenta acestui centru va da posibilitatea de a beneficia, in mod direct, de o terapie de inalta performanta, de top si, totodata, va oferi accesul la o echipa medicala pregatita pentru a gestiona situatiile de urgenta in cazul accidentului vascular cerebral (AVC) acut", a explicat dr. Lucian Marginean, medic primar, coordonator al Compartimentului Radiologie Interventionala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.Centrul de Excelenta in Stroke din Targu Mures este primul din Romania in care medicii vor folosi Softul Rapid, o platforma standardizata si complet automatizata cu ajutorul careia diagnosticul si criteriile de eligibilitate pentru includerea in tratamentul AVC-ului ischemic acut se stabilesc in maxim 2 minute."Acest soft prelucreaza imaginile fara echivoc, in 30 de secunde, maxim 2 minute, dandu-ne o situatie reala a starii creierului. Practic, ne arata acea zona din creier care nu este inca distrusa, este doar amortita si pe care, prin terapia pe care o initiem, putem sa o salvam. In acest sens, pacientul poate sa beneficieze, in mod real, dupa niste criterii bine stabilite, de sansa unei revascularizari. Totodata, rapiditatea si lipsa echivocului in gestionarea si analiza acestor imagini face o abordare cat mai corecta si eficienta a pacientilor cu AVC", a mai spus dr. Marginean.La evenimentul inaugural a participat si secretarul de stat Raed Arafat."Noi nu vom putea numai sa salvam vieti, vom reda societatii prin astfel de centru oameni valizi care sa se intoarca la campul muncii, in loc sa devina oameni dependenti care depind de familiile lor si de asistenta sociala", a declarat Arafat.La randul sau, dr. Claudiu Puiac, managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, a declarat ca infiintarea acestui centru "pune spitalul nostru pe harta medicinei europene, chiar a medicinei mondiale".A.S.