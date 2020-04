Primul roman infectat si cu HIV, si cu noul coronavirus: Care e starea pacientului

Ziare.

Dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, unitate medicala regionala in care se prelucreaza probele prelevate de la suspectii cu coronavirus, a declarat ca acesta este primul astfel de caz cu care se confrunta de la izbucnirea pandemiei."Este vorba de o coinfectie fara probleme deosebite. Are o stare generala buna si nu pune probleme deosebite. El va continua tratamentul pentru HIV si, bineinteles, ii vom da si terapia antimalarica pentru coronavirus. Nu pune probleme deosebite pana in momentul de fata. Nu sunt medicul lui curant, dar in momentul de fata pentru cei infectati cu coronavirus folosim un tratament bazat pe antiviral din anti HIV si antimalaric", a afirmat managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, dr. Carmen Dorobat.Ea a spus ca in acest caz urmeaza sa fie stabilit ce masuri vor fi luate in plus."Intotdeauna la pacientii cu HIV nu folosim niciodata un singur medicament. Intotdeauna se folosesc asocieri medicamentoase. Noi stim sa le aranjam astfel incat sa fie o terapie care sa fie pentru HIV corecta si in cazul acesta vom cauta sa acopere si SARS-COV-2. Nu stiu care sunt sansele de supravietuire ale unui astfel de pacient, pentru ca nu avem experienta necesara. In lume, pana la ora asta, nu s-au facut studii pertinente in ceea ce priveste evolutia unei confectii HIV cu SARS-COV-2. Noi, la Iasi, nu am mai avut. Nu stiu sa fie in tara", a precizat dr. Carmen Dorobat.