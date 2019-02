Primul spital din Romania care a implementat sistemul de management anti-spaga

Ziare.

com

Este vorba despre sistemul ISO 37001/2016, adica standardul anti-spaga, potrivit Monitorul SV Managerul unitatii spitalicesti, Vasile Rimbu, a afirmat ca scopul standardizarii prin acest sistem este de "a pune pacientii pe pozitie de egalitate in fata serviciilor medicale acordate in spital, indiferent de pozitia sociala si veniturile acestora".Masurile impuse prin standardul anti-spaga ar urma sa reduca toate practicile incorecte, nu doar celebrul plic cu bani.Conform sursei citate, Rimbu a subliniat ca la auditul realizat in vederea implementarii standardului, la capitolul "vulnerabilitati la practici incorecte" au fost avute in vedere toate palierele, "de la manager la portar".Printre masurile luate se numara si amplasarea de afise prin care se informeaza faptul ca in spital "plicul cu bani nu-ti aduce servicii medicale mai bune".