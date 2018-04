Primul transplant de plamani din Romania, facut in aceasta dimineata in secret la Spitalul Sfanta Maria

Scandalul transplantului pulmonar

Informatia nu a fost facuta publica de conducerea spitalului, Catalin Tolontan scriind pe blogul sau ca managementul a decis sa tina secreta operatia chiar si fata de unii oameni din sistem.Medicul care efectueaza transplantul este chirurgul Igor Tudorache, care a venit azi-noapte cu primul avion din Germania.Evaluarea donatorului, pentru a certifica starea plamanului, a fost facuta de medicii Alin Burlacu de la Fundeni si de Dragos Bumbacea de la Elias, prelevarea a durat aproximativ 3-4 ore, iar dupa ora 05:00 dimineata a inceput pregatirea pentru transplant.Potrivit Libertatea.ro , donatorul este un barbat de 45 de ani, victima unui accident vascular, care a fost transportat la Spitalul din Alexandria, iar apoi la Floreasca. Catalin Tolontan scria dimineata ca primul pacient care a fost identificat drept compatibil sa primeasca plamanii nu a putut beneficia de transplant pentru ca este racit. Libertatea.ro arata ca e vorba bde un barbat din Iasi, in varsta de 50 de ani.Spitalul Sf. Maria este singurul spital acreditat din Romania pentru transplantul pulmonar. Spitalul, aflat in administrarea Primariei Capitalei, este in centrul unui scandal din 2016, cand ministrul Sanatatii de atunci, Vlad Voiculescu, a spus ca acreditarea a fost obtinuta ilegal, la presiuni politice.Managerul spitalului, Narcis Copca, a depus o plangere penala impotriva lui Voiculescu , pentru "abuz in serviciu" si l-a acuzat chiar si de "ucidere din culpa".El a fost sustinut de primarul Gabriela Firea si, dupa ce PSD a preluat guvernarea, Agentia Nationala de Transplant a anuntat ca Spitalul Sfanta Maria din Capitala va putea efectua transplant de plamani De atunci insa nu s-a intamplat nimic si nu mai departe de marti la pranz, cu mai putin de 24 de ore inainte de operatia de transplant, o noua serie de acuzatii si amenintari cu instanta a avut loc intre Gabriela Firea si Vlad Voiculescu.Fostul ministru tehnocrat a atras atentia ca Spitalul Sfanta Maria "a investit 10 milioane de euro si nu a facut niciun transplant, desi este acreditat (in mod ilegal) de 2 ani si inclus in programul MS de 1,5 ani", motiv pentru care considera ca Gabriela Firea, impreuna cu "toata gasca de domni de la Agentia Nationala de Transplant", "ar trebui sa intre in pamant de rusine".Voiculescu prezenta si povestile tragice a doua mame ale unor fetite cu fibroza chistica. Una dintre mame tocmai fusese instiintata ca fiica ei de 8 ani nu mai are nicio sansa de viata. A doua mama anuntase ca emigreaza pentru ca fetita ei de 5 ani sa aiba aceasta sansa.Pusa de jurnalisti fata in fata cu aceste tragedii, Firea a spus ca il da pe Vlad Voiculescu in judecata pentru ca "isi face campanie pe sanatatea romanilor"."Ca sa se realizeze o operatie de transplant trebuie sa fie indeplinite cateva conditii. In primul rand sa existe organul donat. (Vlad Voiculescu, n.red.) a fost demontat in ceea ce a afirmat de catre maangerul Spitalul Sfanta Maria, de domnul doctor Copca, pentru ca nu se pot realiza operatii decat daca exista bolnavul si donatorul sau organul donat. Practic toate aceste operatii depind de existena organelor iar domnul doctor Copca a explicat ca nu a existat organul care sa fie donat. Noi nu facem decat sa investim intr-un spital, nu realizam noi nici operatiile si nici randul organelor la transplant", a sustinut Firea.Voiculescu i-a raspuns intr-o postare pe Facebook."Intr-un punct are dreptate doamna Firea, vom ajunge in instanta... si imi pare rau ca am intarziat atat. Dar pana sa imi dea mie socoteala pentru vorbe aruncate aiurea, doamna Firea are de dat socoteala catorva zeci de familii care fie isi plang mortii, fie asteapta fara speranta langa cei care nu au murit inca dar carora dansa si acolitii dansei le-au luat orice speranta!", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook