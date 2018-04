Primul transplant pulmonar reusit in Romania

Operatia, tinuta la secret

Recuperarea in primul an e esentiala

Asociatia Pacientilor Transplantati: Medicii din Romania nu sunt pregatiti pentru transplantul pulmonar

Scandalul transplantului pulmonar

Potrivit unui comunicat al conducerii spitalului remis, "organul a fost recoltat de la un pacient aflat in moarte cerebrala, in varsta de 46 de ani, la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, la ora 01:30, in data de 18 aprilie 2018.Acordul de prelevare de organe din partea familiei a fost obtinut ieri, in data de 17 aprilie 2018, la ora 09:30, iar prelevarea a inceput la ora 23:30. Transplantul s-a efectuat, astazi, la Spitalul Clinic Sfanta Maria de la ora 04:00 pana la ora 11:00, cu o pauza de o ora si jumatate intre cei doi plamani".Liderul echipei medicale care a efectuat operatia este medicul Igor Tudorache, care a zburat azi-noapte in Romania, din Germania, pentru a efectua operatia."Pacientul care a fost supus interventiei se afla de un an pe lista de asteptare a Spitalului Clinic Sfanta Maria. Pacientul a suportat bine operatia extrem de complexa. Se afla, conform procedurilor, in monitorizare pe sectia de Anestezie si Terapie Intensiva", se mai arata in comunicatul semnat de managerul Spitalului, Narcis Copca.Informatia nu a fost facuta publica de conducerea spitalului, Catalin Tolontan scriind dimineata pe blogul sau ca managementul a decis sa tina secreta operatia chiar si fata de unii oameni din sistem.Mai mult, se pare ca nu ar fi instiintat nici Agentia Nationala de Transplant.a incercat sa afle de la ANT daca asa este situatia, insa ni s-a spus ca doar directorul Radu Deac ne-ar putea da informatii si el era la o sedinta la Ministerul Sanatatii "programata anterior".Catalin Tolontan este cel care a identificat si beneficiarul transplantului ca fiind din Iasi, in varsta de 37 de ani. Mugurel A. este cel care a facut anuntul pe Facebook marti dimineata: "Pentru toti prietenii mei care de-a lungul timpului cat am fost bolnav ati fost langa mine, maine este o zi mare, fac transplantul. Va multumesc pentru tot!!!".Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu atrage atentia ca esentiale pentru pacient sunt acum tratamentul si ingrijirea pe care le va primi dupa operatie, avand in vedere ca medicul Igor Tudorache este stabilit in Germania."Se pare ca peste noapte au fost recoltati plamani de la un donator, plamani care au ajuns la Spitalul Sf. Maria. Inteleg ca daca acum 24 ore doamna primar ne spunea ca nu exista organe, intre timp au aparut, intre timp a aparut si domnul doctor Igor Tudorache care a putut lasa totul la slujba sa din Hanovra si a reusit sa zboare repede spre Bucuresti unde a intrat in operatie. Sper din tot sufletul ca pacientul sa traiasca!Dumnezeu sa il ajute pe Mugurel, sper sa aiba parte de o minune! Dupa cat a suferit omul asta, ar merita-o! Si mai sper ca domnul dr. Igor Tudorache sa poata ramane macar cateva zile in Romania, acum si dupa fiecare interventie pe care o coordoneaza aici. Operatia nu este singurul lucru complex in transplantul de plamani... reusita operatiei inseamna doar foarte putin, marile provocari incep dupa interventie. Iar lipsa de profesionalism este intotdeauna decontata de catre pacient. In primul rand de catre pacient", a scris Voiculescu pe Facebook Adrian Popa, presedintele Asociatiei Romane de Transplant Pulmonar, la randul sau beneficiar al unui transplant pulmonar, dar efectuat in 2013 la Spitalul AKH din Viena, spune ca medicii din Romania nu sunt pregatiti pentru a face fata complicatiilor ce pot aparea dupa o operatie atat de delicata."Probabil ca (pacientul transplantat la Spitalul Sfanta Maria, n.red.) va fi mutat la alta clinica unde sper sa fie un medic pneumolog care sa stie cat de cat sa-l trateze. Eu am stat in terapie 3 saptamani, m-am luptat cu o bacterie, probabil ca am plecat cu ea de pe aici.Eu nu am incredere in echipa medicala de aici ca am vazut ce inseamna recuperarea si montitorizarea post transplant. Transplantul pulmonar e cel mai greu dintre toate transplanturile, o spun medicii. Bine, ca trebuie sa se faca, trebuie pornit de undeva, dar nu pentru orgolii", le-a declarat jurnalistilor prezenti in fata Spitalului Sfanta Maria Adrian Popa.Spitalul Sf. Maria este singurul spital acreditat din Romania pentru transplantul pulmonar. Spitalul, aflat in administrarea Primariei Capitalei, este in centrul unui scandal din 2016, cand ministrul Sanatatii de atunci, Vlad Voiculescu, a spus ca acreditarea a fost obtinuta ilegal, la presiuni politice.Managerul spitalului, Narcis Copca, a depus o plangere penala impotriva lui Voiculescu , pentru "abuz in serviciu" si l-a acuzat chiar si de "ucidere din culpa".El a fost sustinut de primarul Gabriela Firea si, dupa ce PSD a preluat guvernarea, Agentia Nationala de Transplant a anuntat ca Spitalul Sfanta Maria din Capitala va putea efectua transplant de plamani De atunci insa nu s-a intamplat nimic si nu mai departe de marti la pranz, cu mai putin de 24 de ore inainte de operatia de transplant, o noua serie de acuzatii si amenintari cu instanta a avut loc intre Gabriela Firea si Vlad Voiculescu.Fostul ministru tehnocrat a atras atentia ca Spitalul Sfanta Maria "a investit 10 milioane de euro si nu a facut niciun transplant, desi este acreditat (in mod ilegal) de 2 ani si inclus in programul MS de 1,5 ani", motiv pentru care considera ca Gabriela Firea, impreuna cu "toata gasca de domni de la Agentia Nationala de Transplant", "ar trebui sa intre in pamant de rusine".Voiculescu prezenta si povestile tragice a doua mame ale unor fetite cu fibroza chistica. Una dintre mame tocmai fusese instiintata ca fiica ei de 8 ani nu mai are nicio sansa de viata. A doua mama anuntase ca emigreaza pentru ca fetita ei de 5 ani sa aiba aceasta sansa.Pusa de jurnalisti fata in fata cu aceste tragedii, Firea a spus ca il da pe Vlad Voiculescu in judecata pentru ca "isi face campanie pe sanatatea romanilor"."Ca sa se realizeze o operatie de transplant trebuie sa fie indeplinite cateva conditii. In primul rand sa existe organul donat. (Vlad Voiculescu, n.red.) a fost demontat in ceea ce a afirmat de catre maangerul Spitalul Sfanta Maria, de domnul doctor Copca, pentru ca nu se pot realiza operatii decat daca exista bolnavul si donatorul sau organul donat. Practic toate aceste operatii depind de existena organelor iar domnul doctor Copca a explicat ca nu a existat organul care sa fie donat. Noi nu facem decat sa investim intr-un spital, nu realizam noi nici operatiile si nici randul organelor la transplant", a sustinut Firea.Voiculescu i-a raspuns intr-o postare pe Facebook."Intr-un punct are dreptate doamna Firea, vom ajunge in instanta... si imi pare rau ca am intarziat atat. Dar pana sa imi dea mie socoteala pentru vorbe aruncate aiurea, doamna Firea are de dat socoteala catorva zeci de familii care fie isi plang mortii, fie asteapta fara speranta langa cei care nu au murit inca dar carora dansa si acolitii dansei le-au luat orice speranta!", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook