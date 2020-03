Privatii din sanatate contesta blocarea spitalelor, de care au aflat de la TV: Poate costa vietile pacientilor cronici!

Ce a anuntat Grupul de Comunicare Strategica

"Este nevoie de a analiza urgenta a situatiilor in care se poate aplica cu adevarat acest ordin, nu de pe o zi pe alta. Sunt nenumarate situatiile si variabilele, iar o astfel de impunere poate costa vieti. Un pacient cronic sau un bolnav cu nevoi paliative aflat in supraveghere nu reprezinta urgente, dar o externare poate insemna complicatii si, mai grav, deces.Sistemul medical romanesc este oricum subdimensionat ca sa ne permitem acum si o limitare suplimentara a accesului la servicii medicale. Furnizorii privati si-au redus oricum activitatea pentru protejarea pacientilor si a personalului medical si administrativ, prin urmare nu este nevoie sa recurgem la astfel de politici drastice", afirma Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED, intr-un comunicat remisAcesta a aflat de la televizor de decizia autoritatilor, neexistand astfel o consultare in prealabil si nici detalii despre ce planuri au guvernantii cu spitalele lor.PALMED cere sa fie stabilit un cadru legal care sa permita asigurarea veniturilor personalului afectat de o astfel de masura, cu garantii din partea statului privind acoperirea acestor cheltuieli."Asa cum ne-am obisnuit, statul conteaza intotdeauna pe fondurile suplimentare de care dispune si pe care le poate aloca sistemului medical public, cum s-a intamplat si se intampla de ani de zile. Furnizorii de sanatate privati, la fel ca orice structura privata din aceasta tara, conteaza doar pe bugetul propriu. Nu exista alte resurse financiare care sa poata garanta veniturile angajatilor. Practic, suntem impinsi catre faliment", completeaza Cristian Hotoboc.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis un ordin care prevede ca, incepand de marti, 24 martie,si alte tratamente si investigatii medicale spitalicesti, care nu reprezinta urgenta si care pot fi reprogramate."De asemenea, se suspenda consultatiile programate si programabile, in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private.In termen de 48 de ore, de la intrarea in vigoare a ordinului, se externeaza toti pacientii care nu reprezinta urgente si care nu necesita obligatoriu acordarea ingrijirilor medicale in spital", anunta Grupul de Comunicare Strategica.De asemenea, conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului si a permanentei personalului, prin introducerea activitatii medicale in regim de ture si garzi, fara afectarea salarizarii personalului.