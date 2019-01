Procedura chirurgicala in premiera nationala la Spitalul Militar din Capitala

Ziare.

Pacientul supus operatiei a fost in evidenta Clinicii Cardiologie I cu diagnosticul de insuficienta cardiaca avansata (clasa III NYHA), care se manifesta clinic prin oboseala la eforturi minime, dispnee de repaus, context complicat si de riscul aritmic.Potrivit unui comunicat de presa al unitatii medicale, procedura a fost realizata de o echipa medicala mixta, constituita din Mihai Dumitrascu, medic primar chirurgie vasculara, Tudor Paduraru, medic primar ATI, si Silviu Dumitrescu, medic primar Cardiologie, sef Sectie Cardiologie 1."Acest tip de tratament se adreseaza pacientilor cu insuficienta cardiaca avansata (clasa III NYHHA), cu disfunctie sistolica de ventricul stang (fractia de ejectie a ventriculului stang mai mica de 35%).Dispozitivul este o solutie terapeutica inovativa, care are ca obiectiv restabilirea echilibrului sistemului nervos vegetativ prin reducerea suprastimularii simpato-adrenergice care apare in insuficienta cardiaca si constituie un mecanism important de progresie a bolii.Implantul dispozitivului are ca obiectiv ameliorarea simptomelor de insuficienta cardiaca prin imbunatatirea performantei cardiace si reducerea riscului de aparitie a aritmiilor ventriculare maligne asociate insuficientei cardiace, factor care poate conduce la moartea subita cardiaca de cauza aritmica, aceasta reprezentand una dintre principalele modalitati de deces in cazul acestor pacienti", afirma sursa citata.Procedura medicala a fost realizata printr-o interventie chirugicala asemanatoare cu cea aplicata in cazul protocoalelor de tratament al tulburarilor de ritm si conducere asociate insuficientei cardiace prin intermediul terapiilor non-farmacologice (terapie de resincronizare cardiaca CRT - Cardiac Resyncronisation Therapy -; defibrilator cardiac implantabil ICD - Implantable Defibrillator Cardioverter -; pacemaker) . Generatorul de puls a fost plasat in fosa subclaviculara, iar un electrod de stimulare a fost pozitionat la nivelul nervului vag la nivel cervical.