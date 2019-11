Procurorul general analizeaza scandalul de la Spitalul Gomoiu: Nu m-am ferit niciodata sa ma autosesizez

Ziare.

Licu s-a dus la Ministerul Justitiei, unde are loc o intalnire de lucru privind raportul MCV.Intrebat de jurnalisti despre acest caz, procurorul general a spus ca multumeste presei pentru ca aduce in atentia procurorilor diferite aspecte, unele cu conotatii penale, si ca "in acest moment" se analizeaza aceasta situatie."Dupa cum stiti, eu nu m-am ferit niciodata sa ma autosesizez si multumesc mass mediei pentru ca ne aduce in atentie diferite aspecte, unele cu conotatii penale. Se analizeaza aceasta situatie in acest moment", a raspuns procurorul general.Declaratia vine in contextul in care Libertatea a dezvaluit ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, a cheltuit 1,1 milioane de euro ca sa faca publicitate spitalului de copii Gomoiu, care ar fi fost construit cu supraevaluari "cu 2.485%".