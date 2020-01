Proiect in dezbatere publica: Spitalele private sa poata accesa oricand fondurile statului pentru programele de sanatate

Ziare.

"Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor nationale de sanatate curative, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sa se deruleze in mod unitar atat prin furnizori publici, cat si prin furnizori privati, in mod similar cu reglementarea privind furnizorii privati de medicamente si dispozitive medicale.Astfel,si, functie de optiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizati si evaluati si care au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate", se arata in expunerea de motive privind reforma in domeniul sanatatii.Potrivit actului normativ , furnizorii privati de servicii medicale puteau implementa programe de sanatate ale statului doar atunci cand era depasita capacitatea furnizorilor publici de a le implementa."In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, implementarea programelor nationale de sanatate se realizeaza prin unitati de specialitate, respectiv institutii publice, furnizori publici de servicii medicale, precum si furnizori privati de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedeaza capacitatii furnizorilor publici de servicii medicale,", se mentioneaza in ordonanta aflata in dezbatere publica pe Ministerul Sanatatii.Guvernul precizeaza ca ordonanta imbunatateste accesul pacientilor la tratament."Se va imbunatati accesul pacientilor la tratament, prin acordarea unor servicii integrate si servicii conexe in cadrul unor programe nationale de sanatate curative, avand in vedere faptul ca in anul 2020 va incepe derularea programului national pentru persoanele cu afectiuni din spectrul autist, precum si faptul ca in cadrul programelor nationale de sanatate curative, pentru unele dintre aceste programe vor fi acordatecare pot cuprinde, dupa caz, medicamente, servicii medicale, investigatii paraclinice etc", arata impactul social din actul normativ.Potrivit Executivului, odata cu aceasta reglementare "se asigurala eliberarea de certificate de concediu medical si la indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in timp util in cazul bolnavilor diagnosticati cu SIDA si afectiuni neoplazice, prin eliminarea verigii intermediare birocratice, respectiv eliminarea obligatiei avizarii de catre medicul expert al asigurarilor sociale a prelungirii pana la un an si 6 luni a certificatelor de concediu medical".