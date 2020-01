Nici PSD nu e de acord cu privatizarea programelor nationale de sanatate: E o afacere de partid a PNL?

Ziare.

com

"PSD se opune categoric proiectului lansat de PNL privind privatizarea programelor de sanatate. Sanatatea este un drept constitutional garantat pentru TOTI cetatenii, nu doar pentru cei cu venituri mari, asa cum vrea PNL", au scris, luni, pe Facebook, reprezentantii PSD.Potrivit acestora, "privatizarea programelor de sanatate publica inseamna ca bugetul pentru tratamentele mai scumpe sau cele de urgenta sa se imparta si cu spitalele private"."Deci, in mod evident, vor ramane mai putini bani la spitale de stat. Altfel spus, vor fi mai putini pacienti care se vor putea trata GRATUIT la stat si din ce in ce in ce mai multi pacienti care vor trebui sa se trateze CONTRA-COST in clinicile sau spitalele private", au mai scris social-democratii.Acestia isi incheie postarea cu mesajul: "Voi ce credeti? Aceasta privatizare a Sanatatii este in interesul oamenilor sau este, mai degraba, o "afacere" de partid a PNL?".Duminica, liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat ca aprobarea OUG care prevede privatizarea programelor nationale de sanatate va duce la depunerea unei motiuni de cenzura. Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care prevede modificarea Legii privind reforma in sanatate, in sensul in care programele nationale de sanatate - finantate de stat - vor putea fi derulate "unitar" de catre furnizori publici si privati.Potrivit "Notei de fundamentare" a documentului, in prezent, "programele nationale de sanatate curative au drept scop asigurarea tratamentului specific in cazul bolilor cu impact major asupra sanatatii publice, altele decat TBC si HIV/SIDA si transplant de organe, tesuturi si celule"."In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, implementarea programelor nationale de sanatate se realizeaza prin unitati de specialitate, respectiv institutii publice, furnizori publici de servicii medicale, precum si furnizori privati de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedeaza capacitatii furnizorilor publici de servicii medicale, selectate in baza criteriilor aprobate in normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate", se arata in document.OUG propune ca "serviciile medicale din cadrul programelor nationale de sanatate curative, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, sa se deruleze in mod unitar atat prin furnizori publici, cat si prin furnizori privati, in mod similar cu reglementarea privind furnizorii privati de medicamente si dispozitive medicale"."Astfel, se asigura accesul imediat al pacientilor la tratament in cadrul programelor nationale de sanatate curative si, functie de optiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizati si evaluati si care au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate", se mai arata in Nota de fundamentare.Proiectul este in dezbatere publica pana in 28 februarie.