Raman pacientii cardiaci fara tratament? Razboi al declaratiilor intre Casa de Sanatate si PNL

Replica CNAS: Fondurile cresc, nu scad

"Costul mediu pentru bolnavii tratati prin dilatare percutanata, programul cu cel mai mare numar de pacienti pe an (15.000) scade cu 10% fata de anul trecut, de la 2.240 lei la 1.994 lei. In cazul programului de chirurgie cardiovasculara, costul per pacient a scazut de la 8.187 de lei in 2018 la 7.680 lei in 2019.Amputarea acestui program are loc in conditiile in care comisiile de specialitate au inaintat in fiecare an, din 2016 pana azi, memorii prin care solicita alocarea unei sume de 15.000 de lei per pacient, pentru a acoperi costurile reale pentru acest gen de interventii. Bolnavii cu anevrism aortic primesc tratament endovascular primesc cu 5.000 lei mai putin fata de anul trecut.In ceea ce priveste natura cheltuielilor programului, se mentine in continuare prevederea conform careia suma alocata este destinata doar acoperirii cheltuielilor pentru dispozitive medicale si materiale sanitare specifice, excluzand partea de servicii medicale specifice. Calea ramane asadar deschisa pentru directionarea sumelor in buzunarele unor firme abonate la bani publici, care risca sa devina adevaratele beneficiare ale Programului National de Boli Cardiovasculare in locul pacientilor", a acuzat, joi, Raluca Turcan.Ea a cerut, intr-o postare pe Facebook, "Ministrului Sanatatii sa citeasca analizele facute de specialistii din subordine si sa suplimenteze aceste sume la urmatoarea rectificare bugetara!".Raspunsul l-a primit vineri, insa nu de la minister, ci de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care ii atrage atentia ca ea este institutia care gestioneaza Programul National de Boli Cardiovasculare."Programul National de Boli Cardiovasculare (care este gestionat de CNAS, nu de Ministerul Sanatatii) nu are o reducere de fonduri in anul 2019, fata de anul 2018. Din contra, in anul 2019 acest program beneficiaza de un buget de 172 milioane lei, cu circa 8% mai mare fata de cel de anul trecut - 159 milioane lei. Pe baza acestui buget majorat, se estimeaza ca in acest an vor fi tratati prin programul national aproximativ 36.000 de bolnavi, fata de 33.690 in anul 2018", arata CNAS, intr-un comunicat remis Ziare.com.Oficialii intritutiei combat si acuzatiile Ralucai Turcan potrivit carora se lasa cale libera pentru contracte din bani publici."Mentionam ca in cadrul programului national de boli cardiovasculare achizitionarea dedispozitive medicale si materiale sanitare specifice se face de fiecare unitate sanitara cu paturi prin care se desfasoara programul, prin achizitie publica, fiind deci exclusa posibilitatea 'directionarii sumelor in buzunarele unor firme abonate la bani publici'.In ceea ce priveste partea de servicii medicale (internare in spital, interventie chirurgicala etc), aceasta se finanteaza prin contractul de servicii medicale spitalicesti incheiat de unitatea sanitara respectiva cu casa de asigurari de sanatate, la fel ca in cazul oricarei alte internari in spital, neexistand un motiv pentru care decontarea acestor internari ar trebui sa beneficieze de un regim financiar special.In acest context, fundamentarea corecta a solicitarilor de crestere a finantarii pe bolnav in cadrul Programului National de Boli Cardiovasculare este necesara pentru a avea certitudinea ca banii sunt utilizati riguros in beneficiul pacientilor", se arata in comunicatul Casei.A.S.