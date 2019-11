Reactia ministrului Sanatatii, dupa protestele violente de la Braila, declansate de moartea unei tinere mame: Nu e normal ca asistentele si medicii sa fie atacati

Ziare.

"De fiecare data cand se pierde un pacient, este o tragedie si vreau sa va asigur ca pe durata mandatului meu, orice pierdere de vieti umane intr-un spital din Romania va fi analizata cu atentie si cu maxima seriozitate. Inca de cand am preluat mandatul si de cand am fost informat de aceasta situatie, am trimis Directia de control din cadrul DSP-ului, din cadrul ministerului si am trimis inclusiv un consilier personal din cadrul ministerului pentru a se informa de situatie.Stiu ca este o ancheta in acest moment, care se desfasoara atat la Colegiul Medicilor, cat si la Parchet, cat si prin structurile Ministerului Sanatatii. Inca o data transmit parerile de rau si empatia fata de suferinta familiei, dar rog pe toti cei implicati, inclusiv mass-media, sa pastram calmul asupra acestei tragedii, pana la aflarea adevarului. Astazi ne-am intalnit special si cu presedintele Colegiului Medicilor, cu domnul Borcean, pentru a transmite un semnal puternic ca orice astfel de tragedie este analizata imediat si cu maxima seriozitate", a declarat Costache, la Sibiu, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca in momentul de fata are loc o ancheta medicala, care "nu dureaza cateva zile, mai ales in cadrul pierderii unei vieti omenesti". "Sunt mai multe elemente pe care le avem, dar, din respect pentru profesionistii care lucreaza in cele trei organisme care analizeaza acest caz, nu le vom face publice", a adaugat Costache."Avem acest apel la calm si nu este normal ca putinii profesionisti care ii mai avem in tara, atat medici , cat si asistente medicale sau personal in cadrul Ambulantei, sa fie atacati. Sunt oameni care salveaza vieti, sunt oameni care au familii, sunt oameni care lucreaza in conditii de stres si in conditii de scheme de personal subdimensionate si trebuie sa ne gandim cu atentie daca noi, ca societate, si daca si dumneavoastra, ca mass-media, trebuie sa generam un efect de spirala care este greu oprit", a spus ministrul Sanatatii.Intr-adevar, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Gheorghe Borcean, a declarat, tot sambata, ca urmeaza sa se faca o ancheta disciplinara in care se va analiza decesul tinerei de 19 ani din Braila."Colegiul Medicilor din Braila va urma procedurile. Isi va face singur dosarul sau de sesizare si va face si o ancheta disciplinara asupra tuturor elementelor si imprejurarilor care au dus la decesul acelei fete, pentru ca decesul este fapta prejudiciabila in sine, care trebuie cercetata ca si cauzalitate", a explicat Borcean, in cadrul unei conferinte de presa, la Sibiu.El a precizat ca nu poate preciza deocamdata daca s-a gresit sau nu in acest caz.Reamintim ca o ambulanta care transporta doi pacienti la spital a fost atacata cu pietre, vineri noapte, de mai multi protestatari revoltati de cazul tinerei de 19 ani din Braila, care a decedat la o luna dupa ce a nascut, pentru ca a facut septicemie din cauza unui rest de placenta uitat in uter dupa nastere.Un grup de 25 de persoane se deplasa spre Spitalul Judetean de Urgenta Braila pentru a protesta pentru a doua seara. O parte dintre acestea au aruncat cu pietre intr-o ambulanta care se indrepta spre Spitalul nr. 3, spargand unul dintre geamurile laterale ale masinii. Potrivit IPJ Braila, au fost identificate toate cele 25 de persoane, urmand sa fie audiate si sa se stabileasca vinovatii de comiterea infractiunii. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru distrugere.Managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Braila, Viorica Iuga, a declarat ca aceasta campanie pornita impotriva SAJ este "neavenita si neadevarata", iar informatiile potrivit carora pacienta de 19 ani nu ar fi fost transportata la unitatea medicala potrivita sunt false si au ca scop deturnarea atentiei de la cei care se fac cu adevarat vinovati de moartea tinerei.Mama tinerei a declarat ca, la o luna de la nastere, fata a acuzat dureri, fiind dusa cu ambulanta la Spitalul nr. 3, unde i s-a pus diagnosticul de discopatie lombara. A primit tratament antiinflamator si a fost trimisa acasa. A doua zi, starea tinerei s-a agravat, motiv pentru care a fost transportata cu ambulanta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Braila, unde i s-a pus diagnosticul de meningita.Primele date ale necropsiei arata ca un rest de placenta de aproximativ 2 cm patrati, uitat in organism in momentul nasterii, ar fi declansat septicemia, dar o concluzie finala va putea fi trasa dupa ce vor fi gata toate rezultatele probelor prelevate de catre medicii legisti.