Rezidentiatul ar putea fi facut si in cabinetele medicilor de familie - proiect de lege

Lipsa de medici de familie in comune

Propunerea legislativa initiata de 32 de parlamentari de la PSD, PNL si UDMR modifica si completeaza Ordonanta Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.Astfel unul dintre articolele actului normativ se va modifica prin proiectul de lege in felul urmator:", conform initiativei legislative.De asemenea, un alt articol al proiectului prevede ca "dupa promovarea examenului si dupa expirarea stagiului minim aferent specialitatii, ministrul Sanatatii confirma prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz, in cel mult 10 zile lucratoare de la ultima zi a sesiunii de examene organizata pentru specialitatea respectiva".Proiectul mai propune introducerea unui alineat prin care "medicii specialisti de pediatrie si medicii specialisti de interne pot obtine certificatul de medic specialist in specialitatea medicina de familie dupa efectuarea unui stagiu de pregatire de 6 luni in cabinete de medicina de familie, nominalizati de Ministerul Sanatatii".Alesii sustin ca proiectul este necesar in conditiile in care este o lipsa de medici de familie la nivelul mai multor comune din tara."Avand in vedere lipsa de medici de familie din mai mult de 500 de comune din tara si luand in calcul ca din cele 11.300 de cabinete de medicina de familie functionale, in urmatorii 10 ani se vor pensiona mai mult de 33% din medicii de familie activi in prezent, dar si faptul ca nu exista momentan sansa de a suplimenta in mod eficient aceasta lipsa de medici de familie, propunem prin modificarea noastra legislativa crearea posibilitatii reprofilarii medicilor specialisti in pediatrie si specialisti de interne in medici specialisti de medicina de familie, prin efectuarea unui stagiu de 6 luni, la propria solicitare", arata initiatorii, in expunerea de motive a proiectului.Parlamentarii mai spun ca doresc sa ofere "posibilitatea de a obtine prima specialitate in regim cu taxa tuturor asistentilor universitari din cadrul facultatilor de stomatologie angajati pe perioada determinata, care poseda deja gradul stiintific de doctor in stiinte medicale. Avem nevoie de aceasta reglementare, deoarece cresterile salariale si numarul limitat de locuri de rezidentiat pentru specialitatile de stomatologie ingreuneaza semnificativ accesul cercetatorilor tineri, astfel fiind nevoiti sa abandoneze profesia de cadru didactic universitar".Proiectul de lege a fost inregistrat la Senat, prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.