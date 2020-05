"Rise Project: Zeci de mii de operatii de cataracta din Romania, facute cu materiale de unica folosita reutilizate"

Ziare.

Facoemulsificarea este tehnica cel mai des folosita in operatia de cataracta. Aparatul de facoemulsificare este utilizat la extragerea cristalinului bolnav din ochiul pacientului.Doua componente ale acestui aparat, care ar trebui sa fie folosite doar o data, sunt de fapt "reciclate" si folosite pentru mai multe operatii la noi in tara.Este vorba despresi, componente care intra in contact cu fluidele pacientilor, iar prin reutilizarea lor se pot transmite virusuri si bacterii de la un purtator la o persoana sanatoasa. Conform sursei citate, costul acestora este de 200 de lei.Rise Project a facut un sondaj la mai multe spitale din tara, dar si din Europa de Vest.Ca idee, in anul 2018, la Spitalul de Ochi din Londra au fost facute 19.691 de operatii de cataracta si au fost consumate 19.691 de casete de unica folosinta de facoemulsuficator.Comparativ, la Spitalul Lahovari din Bucuresti au fost facute 7.110 de operatii si au fost consumate 1.125 de casete.La Spitalul "Edouard Herriot" din Lyon au fost facute aproape 6.000 de operatii de cataracta, fiind consumate tot atatea casete.In acelasi timp, la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi s-au facut 813 astfel de operatii, dar au fost consumate 18 casete.Sursa citata mai noteaza ca aceasta practica se intalneste regulat in noua mari spitale romanesti din Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Craiova si Galati.Anual, in Romania, se fac circa 90.000 de operatii de cataracta.Citeste pe site-ul Rise Project articolul Zeci de mii de operatii de cataracta din Romania, facute cu materiale de unica folosita reutilizate