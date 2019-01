Un medic roman a obtinut ce n-au reusit toate guvernele: paturi in plus pentru cei cu arsuri foarte grave (Foto)

Foto: Facebook/Dan Grigorescu

Pintea a inaugurat paturile si a cerut reorganizarea spitalului

Cum traumatizeaza sistemul sanitar romanesc marii arsi

Ranile se infecteaza si grefele mor, ca multi dintre pacienti

Asemenea cicatrice ca ale dumneavoastra si ca ale colegilor dumneavoastra am vazut doar la pacienti sositi din zone afectate de conflicte armate

fusesera tratati cu improvizatii, bai in apa sarata si alte asemenea nascociri

Ziare.

com

Acesta a organizat o sectie moderna cu doua paturi unde pot fi tratati pacientii cu arsuri grave. Pana acum, la nivelul intregii tari aveam doar 11 paturi pentru marii arsi, astfel ca frecvent se intampla ca pacientii sa fie transferati in alte tari pentru ca nu se gasea loc pentru ei in spitalele romanesti.Medicul a povestit pe pagina sa de Facebook cum a reusit sa faca acest lucru, dupa ce a primit o sponsorizare."In urma cu vreo patru luni, fara sa ii fi cerut, o multinationala imi oferea, in calitatea mea de sef al sectiei de chirurgie plastica din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, o sponsorizare, care mie, neobisnuit cu astfel de gesturi spontane, mi-a parut importanta.Sponsorul a lasat la aprecierea mea modul in care voi folosi banii respectivi, ceea ce am si facut, cu acordul explicit al acestuia: organizarea unui sector pentru arsii gravi in cadrul compartimentului de arsuri (componenta integranta a sectiei), respectiv", a povestit medicul Dan Grigorescu pe Facebook , precizand si ca sponsorul este compania Losan Romania."Prin efortul organizatoric pe care l-am facut, SCJUBv devine (dupa cunostintele mele) primul spital de urgenta din tara care isi poate acredita vechiul compartiment de arsuri la nivel de unitate de arsi", a mai adaugat chirurgul.Medicul a postat mai multe imagini pe pagina sa de Facebook:Cele doua noi paturi au fost inaugurate marti in prezenta ministrului Sanatatii Sorina Pintea.La observatiile internautilor ca ministrul isi face imagine pe munca sa, dr. Grigorescu i-a contrazis."Imi permit sa va spun ca nu aveti dreptate in privinta doamnei Ministru raportat la acest proiect. Dimpotriva, in momentul in care a fost pusa la curent cu el, si-a oferit sprijinul total pentru finantarea speciala a acestei activitati. Nu aruncati cu pietre inainte de a sti exact despre ce este vorba. Cu respect va spun asta!", a fost raspunsul medicului.De la Brasov, Pintea a facut o scurta declaratie legata de realizarea medicului."Aceste doua paturi sunt foarte utile sistemului national de paturi pentru mari arsi. Stiti foarte bine, avem 11 paturi, iar din acest moment, de astazi (marti -n.r.), avem 13 in care putem trata mari arsi. A fost o investitie a sponsorilor, a Spitalului Judetean Brasov si a Consiliului Judetean cu sprijinul tuturor. Un exemplu ca se poate", a spus Sorina Pintea.Ceva mai pe larg a vorbit despre ce crede ea ca ar trebui sa faca Spitalul in continuare. Ea a propus conducerii Spitalului Judetean Brasov majorarea numarului de paturi pentru terapie intensiva, avand in vedere ca la unitatea medicala ajung numeroase cazuri grave."Ministerul Sanatatii a venit cu o oferta, am analizat structura spitalului. Spitalul Judetean Brasov are 20 de paturi de terapie intensiva, foarte putin pentru numarul de cazuri grave care ajung aici in spital. Am propus conducerii spitalului majorarea numarului de paturi pe terapie intensiva, partea de relocare sa o faca Consiliul Judetean, iar partea de dotare cu aparatura medicala sa o faca MS", a spus Pintea, potrivit Agerpres.Ea a punctat ca Spitalul Judetean are acum obligatia sa prezinte un proiect de relocare, iar MS, in momentul in care va primi fila de buget de la Ministerul Finantelor, va aloca suma pe care unitatea medicala o va cere pentru dotare.Tragedia de la clubul Colectiv din Capitala a scos la suprafata problemele uriase din sectiile de arsi ale spitalelor romanesti, asta dupa ce autoritatile au insistat mult timp ca "au tot ce le trebuie" pentru a trata corespunzator ranitii.Si acum, la peste 3 ani de la tragedie, experientele din spitalele din tara ale supravietuitorilor incendiului continua sa le bantuie noptile si sa ii cutremure pe cei care le aud.Alexandra Furnea, supravietuitoare de la Colectiv, povestea anul trecut in octombrie prin ce a trecut. "Situatia arsilor s-a inrautatit in Romania dupa anul 2015.. Se stiu cu musca pe caciula dupa Colectiv si prefera sa minta ca nu au locuri.. Sufera si ea, uneori plange de mila, dar sufera mai ales bolnavul. Ea nu are autoritatea necesara sa ceara o schimbare, iar sefilor ei nu le pasa.. Daca omul supravietuieste si plaga se vindeca intr-un tarziu, raman in urma cicatrice monstruoase.Oamenii sunt externati cu plagi deschise de teama sa nu se suprainfecteze. Pleci fara sa fii informat cu privire la vreun protocol de ingrijire si fara o reteta medicala.A fost si cazul meu", a povestit pe Facebook, Alexandra Furnea.Ea a amintit si de reactia medicului care a tratat-o in Germania cand i-a vazut cicatricile."Veti avea nevoie de o perioada lunga de recuperare medicala si de foarte multe operatii, imi explica medicul german.. Suferisera arsurile intr-un atac sau in lupta si, pana sa ajunga intr-un centru specializat,. Imi pare tare rau...Imi vine sa ii spun ca si noi tot dintr-un razboi am scapat. Acelasi pe care Romania il duce de 30 de ani incoace impotriva coruptiei si caruia i-am cazut victime toti cei care am fost nenorociti de sistemul medical de stat, distrus de furturile lor", conchidea Alexandra Furnea.