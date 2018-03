Romanii care se trateaza in strainatate scapa de o corvoada birocratica daca vor sa-si recupereze banii

Ziare.

Potrivit unui ordin semnat de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, si publicat pe site-ul institutiei , responsabilitatea traducerii in limba romana a documentelor medicale va reveni Casei de asigurari de sanatate la care se depune cererea de rambursare."Dispare o bariera birocratica din calea solicitarii rambursarii cheltuielilor cu asistenta medicala in alte state membre UE. Asiguratii care trebuie sa formuleze asemenea solicitari vor fi pe viitor scutiti de efortul gasirii unui traducator autorizat, dar si de cheltuiala aferenta onorariului traducatorului", a declarat Razvan Vulcanescu.Actul normativ pune astfel in acord reglementarile nationale cu cele europene, care prevad ca autoritatile, institutiile si jurisdictiile dintr-un stat membru UE nu pot respinge cererile sau alte documente ce le sunt prezentate, in temeiul faptului ca sunt redactate intr-o limba oficiala a altui stat membru, in cazul in care aceasta limba este recunoscuta ca limba oficiala a institutiilor Comunitatii.In anul 2017, casele de asigurari de sanatate din Romania au rambursat unui numar de 263 asigurati cheltuielile cu asistenta medicala care a devenit necesara in timpul sederii in alte state membre ale UE/SEE/Elvetia.