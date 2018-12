Salvati Copiii: Rata mortalitatii infantile din Romania ramane de doua ori mai mare decat cea a Uniunii

Ziare.

Sunt judete unde rata mortalitatii infantile este dublul mediei pe tara si chiar aproape tripla fata de Bucuresti si orasele mari, unde maternitatile sunt mai bine dotate, potrivit unui raport al organizatiei Salvati Copiii Romania.Media nationala a ratei mortalitatii infantile a fost, in 2017, de 7,2 la 1.000 de copii nascuti vii, cauza principala fiind nasterile premature. O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame si copii si prin dotarea maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti cu echipamente medicale performante.Din perspectiva istorica, rata mortalitatii infantile in Romania a scazut semnificativ dupa caderea comunismului, atat ca procent, cat si ca cifre absolute: de la 8.471 de decese in 1990 (1.850 de decese in 2011, 1.812 in 2012, 1.680 in 2013, 1.634 in 2014, 1.493 in 2015), la 1.386 in 2016.Harta mortalitatii infantile: diferente enorme intre judete ca Botosani si Calarasi, fata de Cluj si Bucuresti.Trebuie mentionat de la inceput ca rata mortalitatii infantile este un indicator statistic, care e in stransa corelatie cu alti indicatori, cum este acela al natalitatii. Tocmai de aceea, se observa diferente intre topul judetelor din punct de vedere al ratei mortalitatii infantile si topul judetelor alcatuit in functie de numarul absolut al deceselor inregistrate la copiii sub un an.In ceea ce priveste rata mortalitatii infantile, se remarca un clivaj dramatic intre judetele vulnerabile socio-economic si judetele cu un grad mai ridicat de dezvoltare si, prin urmare, cu un sistem medical mai bine dotat.Or, atunci cand vorbim despre interventia medicala la nou-nascut, lipsa aparaturii medicale intr-o maternitate face diferenta intre viata si moarte.Astfel, tabloul statistic al mortalitatii infantile plaseaza judetul Botosani in fruntea listei, cu o rata de 12,9 la mia de copii nascuti vii, urmat indeaproape de Calarasi - 12,5 la mie, Caras-Severin - 11,5 la mie, Salaj - 11,3 la mie si Vrancea - 11,1 la mie.La polul opus gasim judetul Cluj si municipiul Bucuresti, ambele cu o rata a mortalitatii infantile de 4,8 la mia de copii nascuti vii.In total, sunt 23 de judete care depasesc media pe tara, in ceea ce priveste mortalitatea infantila.Asa se face ca in 2017, cei mai multi copii sub un an au murit in municipiul Bucuresti - 95, urmand judetele Iasi - 59, Suceava si Constanta - 57, Timis - 56, Brasov si Botosani - 47."Rata mortalitatii infantile este un bun criteriu pentru a vedea nu doar distanta enorma dintre Romania si statele mai dezvoltate din Uniunea Europeana, ci si clivajele care exista in tara. Sunt judete unde rata mortalitatii infantile este de doua ori mai mare decat cea a marilor orase, unde exista maternitati de gradul III, dotate cu aparatura medicala performanta. Aici ajung insa nou-nascuti prin transfer, din intreaga tara, ceea ce duce la o problema a supra-aglomerarii, a insuficientei incubatoarelor. Este nevoie de o investitie constanta si consistenta in maternitati", a precizat Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania.Viata prematurilor depinde de investitia in maternitati: 20% din impozitul pe profit.Romania se confrunta cu o incapacitate grava de a raspunde nevoilor de ingrijire neonatala: desi necesarul ar fi de 600 de locuri in terapia intensiva neonatala (30 de locuri la un milion de locuitori), sunt asigurate doar aproximativ 300 de locuri, reprezentand asadar 50% din capacitatea de a ingriji nou-nascutii prematuri.In total, exista 23 de unitati medicale de nivel 3, dintre care 9 in Bucuresti.Echipamentele medicale insuficiente reprezinta o problema frecventa in Romania, conform datelor din analiza Salvati Copiii privind situatia maternitatilor din Romania: 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii.Ultimul proiect national de dotare a maternitatilor si sectiilor de terapie intensiva neonatala dateaza de mai bine de zece ani, din 2007, vreme in care unele aparate sunt deja defecte si nu mai pot fi folosite.Tocmai de aceea, Salvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor sapte ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, pentru ca salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta.Numai din fondurile colectate intre 2012 si 2017 din directionarea a 20% din impozitul pe profit, Organizatia Salvati Copiii Romania a dotat maternitatile din Romania cu aparatura medicala necesara salvarii copiilor nascuti prematur, in valoare totala de 1.679.504 euro.Companiile se pot implica in dotarea maternitatilor, prin sponsorizarea Organizatiei Salvati Copiii, potrivit Codului Fiscal, astfel: Societatile Comerciale platitoare de impozit pe profit vor scadea sumele aferente din impozitul pe profitul datorat, la nivelul valorii minime dintre urmatoarele: 0,5% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat. Microintreprinderile vor scadea sumele aferente din impozitul pe venit datorat, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial.