Sanatatea in sicriu

Migratia medicilor si dinozaurii ministeriali

Ziare.

com

Pe langa drepturile omului inscrise in Constitutie, trebuie sa acceptam si indatoririle lui democratice - printre acestea se numara si obligatia de a intinde miinile pentru a i se pune catusele atunci cand este acuzat de fapte penale deosebit de grave: crima, abuz sexual asupra minorilor, viol, trafic de droguri si de persoane, coruptie etc.Timp de o saptamana, mai exact de sambata trecuta, presa si milioanele de persoane cuplate la retelele de socializare scriu la foc continuu despre arestarea fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, pentru luare de mita in schimbul atribuirii unui contract preferential, infractiunea fiind dovedita in urma unui flagrant.De la emisiunile lacrimogene la avocatul penalilor Antena3 si postarile patetice "din inima de roman" pe Facebook pana la acuzatiile cele mai severe, arestarea fostului ministru al Sanatatii din Guvernul Dancila a fost intoarsa pe toate fetele. Sigur ca veriga decuplata din lantul PSD a fost exploatata si de catre adversarii politici ai partidului.Merita punctate cateva reactii imediate, asa cum se intampla de fiecare data cand un personaj public, un demnitar, ne paraseste o vreme pentru a-si ispasi pacatele in celulele inchisorilor.1. Din exces de zel liberal, ministrul in rezerva al Internelor, Marcel Vela, a pus in dezbatere publica un ordin ministerial prin care vrea sa transfere asupra medicilor responsabilitatea de a dispune daca un arestat care sufera de o boala poate fi transportat sau nu cu catuse la locurile de detentie sau la spitalele din perimetrul penitenciar. Este de neinteles demersul ministrului de Interne.2. Institutia-persoana Renate Weber, formal putem sa-i spunem Avocatul Poporului, s-a autosesizat in cazul Sorinei Pintea , adresandu-se directorului Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti: "Vrem sa stim in ce masura este pregatit sa raspunda cerintelor speciale pe care o persoana le are. Privarea de libertate nu trebuie sa insemne o condamnare la moarte", a spus Renate Weber la oficina PSD, Antena3.3. In fine, aproximativ 200 de persoane au participat, joi, la un miting de solidaritate cu fostul ministru in fata Palatului de Justitie din Baia Mare. Merita redate cateva sloganuri ale concetatenilor baimareni ai fostului ministru al Sanatatii acuzat de coruptie: "O omoara pe Sorina Pintea". "Nu o ucideti pe Sorina". "Dreptate, nu crima". "Demnitate".Este adevarat, cu "demnitate" fostul ministru Sorina Pintea a intins mana si a strecurat in poseta mita de 10.000 de euro si 120.000 de lei , conform procurorilor care au organizat flagrantul, proba zdrobitoare in fata oricarei instante de judecata. Si tot cu "demnitate" a postat pe pagina ei de Facebook: "Unde este pericolul social in raport cu umilirea si pericolul medical?! Sa nu uitam ca si copiii Romaniei vad asta."Dar copiii Romaniei, de la un an la altul mai multi, care sunt o prada usoara pentru traficantii de droguri, printre care se numara si fiul Sorinei Pintea, condamnat in 2012 la sase ani de inchisoare pentru detinere si traficare de stupefiante, cu ei ce facem? Pe ei cine ii apara? Lor cine le poarta de grija sa nu ajunga in locurile rau famate alaturi de oamenii strazii?Cum a colaborat Ministerul Sanatatii cu Ministerul Educatiei si Ministerul de Interne in timpul mandatului Sorinei Pintea pentru a preintimpina si diminua aceasta maladie a sufletelor nevinovate? S-a gandit Sorina Pintea la toate acestea si la multe altele, unde ministerul pe care l-a condus ar fi putut sa intervina cu programe bine articulate si cu potentialul de a fi eficiente? Poate ca de acum incolo va avea ragaz sa se gandeasca.Unul din patru medici romani lucreaza in strainatate. Migratia masiva din sistemul medical a inceput odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si cu dreptul romanilor la munca in spatiul comunitar - la nivelul individului, acesta a fost, este si va fi in continuare cel mai important beneficiu al aderarii.Numarul medicilor romani care au parasit tara pana in prezent este estimat la 15.000. Si in cazul lor, ca si in acela al altor profesii, plecarile masive, in valuri, s-au succedat unor mineriade ale puterii politice, cum ar fi, de exemplu, cea din 10 august 2018.Prima si cea mai grava consecinta a plecarii unui sfert din medicii romani s-a resimtit in zonele rurale, unde, in absenta medicilor, bolnavii sunt consultati de asistenti medicali care, si acestia, sunt navetisti si trag dupa ei usa cabinetului medical in functie de cat de ocupata le e ziua cu rezolvarea problemelor personale.Conform unui sondaj de opinie realizat de IMAS la inceputul lunii februarie,, 57% au putina sau foarte putina incredere in Ministerul Sanatatii, iar 30% dintre participantii la sondaj au doar intr-o mica masura incredere in medici.Rezulta de aici ca aproape o treime din populatia Romaniei merge la spital cu sufletul indoit sau, in cazul unor afectiuni grave, cu moartea la purtator.In ultimii 30 de ani am avut 30 de ministri ai Sanatatii - multe interimate, mandate cu repetitie, portofolii adjudecate de economisti, finantisti ori de indivizi de profesie politicieni. In toti acesti ani, sistemul de sanatate a facut un pas inainte si doi inapoi.S-au cheltuit sute de milioane de euro pe aparatura de ultima generatie importata din tarile europene care se degradeaza si azi in depozitele unor spitale. Unul din motivele invocate de superiorii halatelor albe este acela ca nu avem medici specializati pentru a folosi o astfel de tehnica medicala.Modernizarea unitatilor spitalicesti, de la termopane si parchet pana la blocurile operatorii si sectiile de terapie intensiva, poarta sigla partidelor care i-au numit sau sustinut pe directorii acestora. Nu a lipsit mult ca spitalele respective sa fie infasate cu bannere, asa cum "edificiile" primarului Capitalei, Gabriela Firea, poarta sloganuri de genul "Aceasta parcare a fost amenajata de Primaria Generala a Capitalei."Institutiile-persoane, despre care am mai scris, includ pe primele locuri si sistemul de sanatate.