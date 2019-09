SANITAS avertizeaza: Angajatii buni din spitalele de urgenta migreaza catre spitalele Primariilor, pentru sporuri

Ziare.

Practic, spitalele afectate sunt spitalele de urgenta, institutele mari de cercetare in sanatate, gen Fundeni sau Matei Bals, dar si SMURD, toate fiind subordonate Ministerului Sanatatii, potrivit liderului SANITAS.Motivul principal al acestor miscari este faptul ca in spitalele subordonate autoritatilor locale acesti angajati pot primi sporuri mai mari decat in spitalele subordonate Ministerului Sanatatii, a explicat Husanu."Deja constat o migrare foarte mare, mai mare decat in trecut, a personalului din aceste unitati unde se munceste foarte mult catre cele unde au venituri mai mari dar munca este un pic mai usoara. Oamenii pleaca in unitati aflate in subordinea autoritatilor locale, pentru ca acolo se castiga mai bine si sunt si alte oportunitati.Concret, in Bucuresti, sunt cele 19 spitale din subordinea Primariei care au, din fericire pentru salariati, sporurile spre maxim sau chiar la maxim, si pe langa acele sporuri au si alte facilitati, gen transport gratis in Bucuresti, au mai nou posibilitatea de a lua locuinte gratis, pe cand cei din spitalele de urgenta au veniturile mult mai mici, fiind in subordinea Ministerului Sanatatii, si nu au nici aceste posibilitati de a mai "ciupi" acolo o locuinta, un transport, o alta facilitate.In Bucuresti ei migreaza din spitalele de urgenta catre spitalele din subordinea Primariei, de la SMURD se duc catre Gomoiu. Iar in Bucuresti oricum e relativ, dar in provincie oricum asta se vede mult mai bine", a explicat liderul SANITAS Bucuresti.Acesta a exemplificat prin cazul unui angajat de la Institutul Matei Bals, care sustine ca intentioneaza sa plece la un spital din subordinea Primariei, in urma diminuarii cu 85% a sporului acordat pentru munca in mediu de HIV/SIDA."Spitalele de urgenta, institutele mari - Institutul Fundeni, Institutul Matei Bals - au de suferit. Sunt salariati care au pierdut (bani, n.red.) am o speta chiar de la Matei Bals. Toata lumea, toata populatia stie (are impresia, n.red.) ca s-au triplat salariile, dar am avut o situatie la Matei Bals (unde un angajat din sistemul sanitar, n.red.) care beneficia de un spor de 100% de tip HIV/SIDA anul trecut, in momentul de fata are 15% si mi-a aratat fluturasul ca a pierdut la venituri.Clar este demotivat acest salariat sa lucreze la Matei Bals, chiar mi-a zis "de ce sa nu ma duc eu la un spital unde e mai usor, castig chiar mai mult, si nu stau aici unde in fiecare zi este cate un nou episod, ori de gripa, ori de infectie cu HIV/SIDA, ori cu boli tropicale", adica unde exista riscuri foarte mari", a explicat Viorel Husanu.Liderul SANITAS Bucuresti a avertizat ca aceeasi situatie se intampla la SMURD si a subliniat ca acesti angajati aflati pe picior de plecare sunt profesionisti si devotati, dar se poate ajunge la un trend de scadere a calitatii angajatilor din spitalele subordonate Ministerului Sanatatii.Acesta a sustinut ca regulamentul de sporuri din Legea Salarizarii a provocat ruptura dintre spitalele aflate in subordinea Ministerului Sanatatii si cele din subordinea autoritatilor locale.Ca solutie la aceasta situatie, presedintele SANITAS Bucuresti a solicitat renuntarea la plafonul de 30% al sporurilor sau acordarea unui spor suplimentar angajatilor din spitalele de gradul I si II din subordinea Ministerului Sanatatii.Viorel Husanu a precizat ca peste 95% din repondentii unui sondaj realizat printre angajatii din sistemul medical considera ca revizuirea grilei de salarizare este absolut necesara, pentru ca aceasta a produs o dezbinare enorma in randul angajatilor din domeniul sanitar.