Scandalul banilor in Sanatate: Ministrul arunca pisica la manageri, acestia spun ca ii pune sa incalce legea ca sa faca rost de bani

Unii manageri ar vrea, dar n-au de unde, altii isi ameninta angajatii care protesteaza

"Pintea sa faca ceva, ca legea nu ne lasa sa dam stimulente!"

Scaderi de salarii sau vouchere de vacanta

Pintea nu-i crede pe manageri ca nu au bani

Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate din Camera, a explicat care e situatia si de ce solutia propusa pentru luna aceasta de Sorina Pintea, acordarea de stimulente, nu este viabila pentru ca managerii nu au bani. Mai mult, managerii sustin ca nici nu ii lasa legea."Anvelopa financiara necesara pentru a acoperi minimal sporurile, in asa fel incat salariile sa nu scada, variaza intre 5 si 15%. Sporuri = sporuri pentru conditii de munca + spor de garda + spor pentru munca suplimentara", scrie Tudor Pop pe Facebook, dand cateva exemple concrete.- a primit o anvelopa de 21% pentru sporuri - are nevoie de 36%. Am primit asigurari de la managerul unitatii ca pentru luna martie toti angajatii isi vor primi banii integral, diferenta fiind acoperita din optiunea 'stimulente'. Pentru aprilie, asteapta o solutie de la Ministerul Sanatatii.- a primit o anvelopa de 25% pentru sporuri - are nevoie de 29,88%. In ultima instanta, a fost calculat 5% spor pentru garzi din timpul saptamani si 10% spor pentru garzi din zilele libere, sarbatori etc. Chiar si in aceste conditii minimale, nu se incadreaza.- a primit un buget de 25% pentru sporuri - are nevoie de 30%. Maine vor avea loc discutii si negocieri cu personalul, in cautarea unei solutii interne.La, e a opta zi de proteste. Managerul unitatii e in concediu medical.Nici unii rezidenti nu o duc stralucit. Rezidentilor de lali s-a fixat sporul la 12%, indiferent de specialitate, lucru care va conduce la scaderea salariului", sunt doar cateva situatii punctuale prezentate de deputatul USR, alaturi de documente si fluturasi.Tudor Pop spune ca unii manageri sunt solidari cu angajatii, dar nu au solutii, in timp ce altii ii ameninta pe cei care protesteaza."Sunt spitale unde managerii sunt solidari cu angajatii, altele unde angajatii sunt amenintati pentru proteste. Dar adevarul este ca si unii si altii sunt prinsi in aceeasi capcana. Cele mai multe spitale sunt inecate in datorii, iar managerii, cu mici exceptii, chiar nu au de unde sa acorde celebrele 'stimulente', nici macar pe termen scurt.Cele mai afectate categorii sunt personalul auxiliar, personalul mediu auxiliar, iar pe unele categorii, rezidentii. Sunt si situatii unde medici primari si asistentele incaseaza mai putini bani", mai spune deputatul USR.Pe de alta parte, managerii spun ca solutia Sorinei Pintea cu stimulentele nu poate fi aplicata pentru toti angajatii afectati de scaderi, pentru ca ar incalca legea.Directoarea, Nicoleta Cosarca, a declarat, la RFI Romania , ca unitatea are bani pentru a acoperi reducerea sporurilor, dar ordonanta de urgenta 90 nu-i permite sa acorde stimulente financiare angajatilor afectati."De vineri, de la ora 14:00, cand se promitea o circulara care corecteaza salariile celor care au pierdut, pana astazi am vazut ca s-a schimbat paradigma. Nu mai vine nicio circulara. Ca atare, noi, Spitalul Judetean de Urgenta, avem fericita imprejurare sau, ma rog, politica manageriala ca realizam venituri proprii din servicii la cerere sa acoperim aceste diferente de salarii pentru personalul care pierde din venituri proprii. Am evaluat ce inseamna in economia spitalului aceasta suma.Inseamna 120.000 de lei pe luna. Vom avea o intalnire cu ordonantorul nostru de credite (Consiliul Judetean Alba Iulia - n.red.) sa ne dea si dansii acordul., pentru ca le vom da sub forma de stimulente aceste corectii financiare, darDeci rugamintea noastra este sa se modifice ordonanta asta ca sa putem sa administram spitalul fara ca sa existe astfel de disensiuni si de discrepante salariale. Asteptam sa se faca macar atat. Sa se introduca macar aceasta exceptie in OUG 90, in asa fel incat sa putem acorda stimulente anul asta", spune Nicoleta Cosarca.Cosarca mai spune ca nu exista bani si pentru voucherele de vacanta si pentru acoperirea sporurilor."Bineinteles ca o facem cerand acordul sindicatelor sa nu acordam voucherele de vacanta. Nu putem sa le facem pe toate din venituri proprii. Pentru ca nici pentru voucherele de vacanta nu exista surse de finantare, decat veniturile proprii. Si atunci, eu zic ca preferam sa acordam diferentele de salarii, in asa fel incat sa nu existe pierderi de salarii si sa ne gandim la voucherele de vacanta anul viitor. E vorba de(ultimele 9 luni - n.red.) ", a mai spus directorul de la Spitalul Judetean din Alba Iulia.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune insa ca e doar problema de management."Fiecare manager de spital trebuie sa gaseasca solutii pentru rezolvarea problemei. Un manager de spital care nu-si face contractul cu casa de asigurari pe cinci luni de zile si spune ca nu are bani...dati-mi voie sa nu il cred. Inseamna ca acolo e clar o greseala de management", a insistat luni Pintea cu acest exemplu, in fiecare aparitie publica.Desi acum Pintea se plange de manageri, amintim ca o ordonanta emisa de fostul ministru tehnocrat Vlad Voiculescu pentru depolitizarea si eficientizarea conducerii spitalelor a fost printre primele modificate in Parlament de PSD si ALDE dupa ce au castigat alegerile.