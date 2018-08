Scandalul ia amploare la Spitalul Universitar: Doi angajati sunt in greva foamei, un director a demisionat, Corpul de Control face verificari

Greva foamei si demisia de onoare

Ziare.

com

Scandalul a izbucnit dupa ce angajatii au fost pusi sa aleaga de bunavoie intre sporuri si voucherele de vacanta, cu toate ca au dreptul legal la amandoua. Scandalizati de presiunile care s-au facut asupra lor, mai multi asistenti si infirmiere au iesit zilnic, incepand de luni, in curtea spitalului la proteste spontane.In timp ce pe Internet au aparut imagini compromitatoare pentru ideea de igiena in SUUB, protestatarii au facut dezvaluiri cutremuratoare in legatura cu conditiile in care sunt obligati sa lucreze si pe care le suporta unii pacienti tratati in acesti spital. In replica, managerul Adriana Nica a sustinut ca acuzatiile sunt imposibil de dovedit, iar ulterior si-a nuantat declaratia afirmand ca ele nu sunt reale.Protestatarii spun ca spitalul a primit si dispune de banii necesari pentru o mai buna administrare, pentru modernizarea aparaturii si crearea conditiilor optime pentru bolnavi, totul fiind o problema de decizie.Angajatii au scos la iveala conditiile in care sunt obligati sa lucreze, mentionand si ca "mustele de la morga intra in blocul operator", "20 de colegi s-au imbolnavit" si "o infiermiera pe sectie deserveste doua aripi ale spitalului".Pe de alta parte,a declarat ca niciunul dintre drepturile banesti ale angajatilor "nu poate fi tranzactionat de angajator", prin urmare era dreptul lor sa primeasca si sporuri, si voucherele de vacanta, doar ca "etapizat", nu neaparat toate in aceeasi luna, conform legii.Scandalul a luat amploare dupa ce pe Facebook au aparut imagini din curtea spitalului cu aparatura si mobilier scoase la casat. In timp ce protestatarii spun ca managerul incearca sa musamalizeze problemele in fata Corpului de Control trimis de ministrul Sanatatii, Adriana Nica sustine ca inca de acum doua luni s-au intocmit documentele necesare pentru casare, iar faptul ca acest lucru se intampla in plin scandal este o simpla coincidenta.Conform Digi24, Corpul de Control verifica, printre altele, si modul in care au fost cheltuiti banii primiti de spital. Anul trecut s-a cheltuit doar o jumatate din suma primita, iar anul acesta nu s-a dat nici macar un leu pentru aparatura, arata sursa citata.Paie pe foc a pus si un SMS transmis marti seara prin care li se cerea angajatilor din spital sa nu isi paraseasca locul de munca in timpul programului. De asemenea, protestatarii s-au plans si de alte amenintari si posibile sanctiuni daca mai dezvaluie neregulile din spital.Asistentul medical Daniel Simion (foto stanga) a intrat in greva foamei, iar miercuri dimineata i s-a facut rau. Pentru ca a refuzat sa fie ingrijit in spitalul in curtea caruia protesta, a fost dus cu taxiul la Spitalul Militar Central, unde nu a primit ingrijiri medicale, nefiind considerat o urgenta, relateaza Digi24. Daniel Simion a revenit la SUUB, unde colega sa asistent anestezist Mariana Luceanu (foto dreapta) i s-a alaturat, intrand in greva foamei."La ora 10 am declarat greva foamei. Principalele motive sunt conditiile inumane de tratament pentru pacienti, iar pentru noi conditiile de lucru", a declarat pentruMariana Luceanu.Intrebata cine a demisionat in aceasta dimineata, asistenta ne-a precizat ca este vorba despre o "demisie de onoare" data deDe altfel, din documentul postat pe Internet reiese ca directorul a preferat sa renunte la post pentru ca nu accepta sa fie tratata asa cum a fost tratata de manager in prezenta Corpului de Control. De asemenea, directorul demisionar i-a cerut managerului sa dea dovada de respect fata de angajati si sa isi asume deciziile luate.In replica la acest gest, conducerea Spitalului a remis un comunicat in care precizeaza doar ca directorul financiar al unitatii a fost de fapt interimar pe aceasta functie."Doamna director financiar contabil este numita director interimar prin Ordin al Ministrului Sanatatii pana la data de 28 august 2018. In data de 8 august 2018, si-a depus demisia prin registratura spitalului, demisia fiind un act unilateral. Urmeaza ca incetarea activitatii sa se produca dupa expirarea perioadei legale de preaviz", au precizat reprezentantii Spitalului Universitar, printr-o informare de presa."Am inteles ca de maine vor veni alaturi de noi colegii care sunt liberi", ne-a mai precizat Mariana Luceanu.Cat despre cei din conducerea aflata sub lupa Corpului de Control, aceasta spune ca "sunt intr-o vrie totala; ce era casat se arunca, ce nu era casat se caseaza".Intrebata daca au fost vreodata contactati de managerul spitalului de la inceputul protestului, aceasta a negat categoric.", ne-a precizat Mariana Luceanu.In schimb, s-a aratat interesat de subiect, care a venit la SUUB pentru a discuta cu protestatarii aflati in greva foamei.Curios sa vada cu ochii lui ce se intampla a fost si, care a facut o vizita prin spital si care s-a aratat incantat de cele vazute. In replica, mai multi angajati au comentat la postarea lui, invitandu-l sa mearga si in alte zone ale spitalului.Iata cateva dintre comentarii:: "".: ": ": "".: "