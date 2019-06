Se intampla in Romania: Intr-o zona plina de vipere, a expirat serul antiviperin din spitale

Ziare.

Pentru a preveni situatiile neplacute, Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara a transmis Ministerului Sanatatii, de la jumatatea lunii mai, o adresa cu numarul necesar de doze pentru unitatile medicale situate in zonele cu risc."Stocul este expirat din 31 mai. Am solicitat Ministerului Sanatatii un numar de 45 de noi doze de ser antiviperin pentru anul 2019, acestea urmand sa fie distribuite spitalelor din Deva, Petrosani, Hunedoara, Hateg, Orastie si Lupeni", a declarat medicul sef al DSP Hunedoara, dr. Cecilia Birau.Pe de alta parte, turistii care urca la cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, sunt avertizati de administratia monumentului istoric asupra faptului ca in zona pot intalni si vipere, una dintre acestea fiind fotografiata pe Altarul de Andezit, zilele trecute."Atentie, nu umblati descaltati, nu va asezati pe iarba, priviti pe unde calcati in apropierea pietrelor si mai ales in Templul Mare de Calcar", a atentionat, pe pagina sa de socializare, administratorul sitului, Vladimir Brilinsky.Acesta a tinut sa precizeze ca viperele sunt o specie protejata, motiv pentru care este interzisa uciderea acestora. "La Sarmizegetusa, viperele nu se omoara", noteaza Brilinsky.Viperele se mai pot intalni in zona Dealului Cetatii Deva si in Defileul Jiului.