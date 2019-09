Sectia de radioterapie a Spitalului Municipal Timisoara si-a oprit activitatea din cauza... birocratiei

Ziare.

Managerul Spitalului Municipal Timisoara, medicul Olimpia Oprea, a declarat pentru News.ro ca institutia pe care o conduce a solicitat o autorizatie pentru accelerator inca din luna mai, insa raspunsul Comisiei a venit "abia acum". In acest raspuns se solicita revizuirea dosarului, astfel ca solutia este oprirea activitatii sectiei de Radioterapie."Acceleratorul a avut o autorizatie pana in iulie, noi am trimis in luna mai documentatia si abia acum am primit un raspuns de la CNCAN, in care ne solicita sa revizuim niste documente. Erau documente care nu aveau legatura cu starea tehnica a aparatului. Ne cer ca in 30 de zile sa le trimitem documentele refacute.La sfarsitul adresei, ne atrag atentia ca raspundem penal daca aparatul functioneaza fara avize. Nu am avut ce sa facem, nu ne putem asuma asa ceva. Am luat legatura cu CNCAN, maine speram sa ne dea in scris avizul. Daca nu ar fi fost prevederea ca raspundem in fata legii, nu opream activitatea", a declarat Olimpia Oprea.Bolnavii care necesita tratament de radioterapie au ramas in spital, iar cei care urmeaza procedurile in regim de internare de zi, au fost anuntati ca in momentul in care se reporneste activitatea, vor fi anuntati."Azi am hotarat sa nu facem tratamentul bolnavilor internati. Doua-trei zile nu cred ca pun in pericol viata bolnavilor, dar este o problema, pentru ca sunt timpi de asteptare, unii au venit din alte judete.Ne pare rau ca s-a intamplat asa. Noi am trimis in scris azi documentele si le trimitem si scanat si speram sa primim acceptul de functionare cat mai repede. Imediat ce primim in scris de la CNCAN, pornim activitatea", a mai declarat Olimpia Oprea.Reprezentantii spitalului spun ca in curand urmeaza ca Ministerul Sanatatii sa porneasca licitatia pentru achizitionarea unui nou accelerator pentru Timisoara. Apoi, la Spitalul Municipal vor functiona doua astfel de aparate, in paralel.Sectia de Radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Timisoara are 70 de paturi. In plus, pe langa bolnavii internati, mai sunt tratati aici alti pana la 30 de pacienti. In total, aproximativ 80-100 de oameni beneficiaza de tratamentul cu radioterapie la Timisoara.