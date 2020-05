Sectie modulara cu 500 de locuri, destinata cazurilor usoare de COVID-19, inaugurata la Spitalul "Victor Babes" (Foto)

Ziare.

com

"Inauguram astazi la Bucuresti cel mai mare spital modular COVID din tara. Acesta va putea sa primeasca 500 de pacienti imbolnaviti cu coronavirusul de tip nou, cu forme usoare. Formele mai complexe vor fi tratate in continuare in spitalele de boli infectioase.Fiecare salon are pe langa pat: noptiera, dulap si boiler pentru apa calda. De asemenea, aer conditionat. Cadrele medicale au pregatita deja o zona dedicata, speciala, pentru realizarea documentatiilor medicale, dar si pentru odihna", a spus primarul general, Gabriela Firea, intr-o interventie live pe Facebook.Ea a subliniat ca in aceasta sectie vor putea fi tratate cazurile usoare de coronavirus, precizand ca spitalul modular a fost construit in doua saptamani de catre Compania Consolidari. Sectia va functiona ca anexa a Spitalului "Victor Babes", avand un numar de paturi egal cu al acestei unitati medicale."Noi speram sa nu existe un numar atat de mare de imbolnaviri si aceste spitale modulare pregatite sa nu fie folosite. Dar, din pacate, in functie de ceea ce se intampla in intreaga lume, trebuie sa ne organizam si asteptam cu sufletul la gura, as putea sa spun, care va fi reactia din punct de vedere epidemiologic dupa sfintele sarbatori de Paste, dupa relaxarea de pe 15 mai si, mai ales, ce se va intampla in toamna, cand se asteapta un val doi al pandemiei de coronavirus", a spus Firea.Primarul general a mai precizat ca la finalul pandemiei tot ceea ce a intrat in componenta sectiei modulare "va fi reorganizat si refolosit ca organizare de santier" pentru Spitalul Metropolitan.Vizitand spitalul, Gabriela Firea a precizat ca rezervele pentru pacienti pot sa aiba un singur pat sau doua (pentru familii), beneficiind si de baie individuala.Directorul medical al ASSMB, Turkes Ablachim, a declarat ca lucrarile de constructie sunt "aproape finalizate in ceea ce priveste conditiile de cazare" si ca urmeaza etapa a doua - a organizarii activitatii din punct de vedere medical."Aceasta inseamna conditiile de echipare, de dezechipare a personalului, conditiile de odihna, medicamentele", a spus ea.