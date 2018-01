Semnal de alarma: Numarul donatorillor din Romania a scazut dramatic. Este la jumatate fata de 2016

Ziare.

com

"Semnalam ca toate comentariile facute cotidian in diferite spatii media, toate cu tenta negativa asupra activitatii de donare, transplant si monitorizare, afecteaza in primul rand sansa la o noua viata pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare.Acest lucru poate fi confirmat de catre medicii specialisti si coordonatorii de transplant prin faptul ca apartinatorii pacientilor in moarte cerebrala, in cea mai mare parte, nu-si mai dau consimtamantul pentru donare, reducand astfel sansa celor care asteapta un transplant.Datele statistice europene aratau ca in 2016 Romania se situa pe penultimul loc ca numar de donatori la un milion de locuitori.(si tindem sa picam si de pe acesta!), urmare a faptului ca anul trecut numarul donatorilor a scazut dramatic, ajungand la circa 50% fata de 2016", afirma Asociatia Transplantatilor intr-un comunicat.Reprezentantii Asociatiei considera ca la dezbaterile legate de acest subiect ar trebui sa participe medicii specialisti, dar si pacienti beneficiari de transplant, intrucat informatia transmisa sa fie corecta si completa."In acelasi timp,: beneficiile activitatii de transplant, caracterul legal si benefic al actului donarii, nevoia si importanta donarii pentru salvarea de vieti.Prezentarea continua si repetata doar de informatie negativa, aparuta in diferite medii jurnalistice, determina, pe de o parte, ca publicul sa nu mai fie de acord cu donarea, iar pe de alta afecteaza prestigiul intregului corp medical si performantele medicale obtinute in decursul anilor (unele in premiera).In plus, induce si neincredere in randul pacientilor pentru a se mai inscrie pe listele de asteptare in vederea efectuarii unui transplant. Increderea se castiga greu si se pierde repede. Efectul pozitiv generat de o suta de stiri reale despre transplanturi reusite poate fi anulat de o singura informatie negativa", se mai arata in comunicatul citat.