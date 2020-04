Si spitalul din Deva trece sub conducere militara. Tataru: Nu pot spune ca cineva si-a facut treaba, altfel nu eram aici

LIVE

Ziare.

com

"Am avut un management care nu a facut fata si lipsa de autoritate a facut ca sa avem parte de demisii. In acest moment am instalat manager si director medical medici militari. Am avut o informare de la echipa pe care am trimis-o in urma cu patru zile, la Spitalul din Deva in acest moment nu exista circurite, iar daca exista nu sunt respectate.Vom face acum operatiunea de predare-primire, vom avea o discutie cu fosta echipa. Acest management va sta cat este nevoie, sper ca in 3-4 saptamani sa poata fi numita o conducere civila", a spus Nelu Tataru, prezent azi la Deva.Totodata, ministrul Sanatatii a anuntat ca Spitalul Judetean Deva ramane spital COVID, tot personalul medical va fi testat, iar cei care lucreaza in unitatea spitaliceasca vor fi cazati la hotel."Vom testa tot personalul medical, Spitalul Judetean Deva ramane spital COVID. Avem o munca ce trebuie sa inceapa cu personalul medical, sa vedem care este infectat, care daca a fost infectat este in acest moment negativ si poate continua munca, care nu a fost testat in ce stare este, va fi testat. Trebuie sa vedem ce este cu personalul care se afla in autoizolare, autoizolare pe care fiecare si-a luat-o cum a crezut, neexistand o ancheta epidemiologica facuta de DSP in care putem spune cati doctori sunt infectati sau asistenti. Cine lucreaza la spital va fi cazat de acum la hotel", a subliniat Tataru.Potrivit ministrului Sanatatii la Deva au fost erori ce trebuie controlate si eradicate."Au fost niste erori care trebuie controlate sau eradicate. Nu pot spune ca cineva si-a facut treaba ca altfel nu mai eram aici", a completat Tataru.De altfel, el a anuntat inca de marti seara ca este posibil ca la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva sa fie impusa conducere militara, asa cum s-a intamplat la Suceava.Luni seara, in plina pandemie de coronavirus, managerul si directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva au demisionat Prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, a explicat marti motivele celor doi:"Managerul, directorul medical si medicul epidemiolog au intocmit un plan prin care urma sa fie reorganizata activitatea la nivelui spitalului (...) Ieri (luni - n.red.), salariatii din SJU au adresat o scrisoare prin care scriau ca nu sunt de acord cu acel plan de reorganizare, au spus ca sunt tinuti in mod abuziv in carantina si ca nu vor sa continue activitatea in spital in regim de 14 zile, o gramada de motive in acest sens.Conducerea spitalului a constientizat ca nu era un plan bine pus la punct. Angajamentele lor: au fost de acord sa ia spitalul in conducere doar daca acel plan putea fi pus in actiune. Cum nu s-a putut, managerul ne-a anuntat ieri ca nu poate continua si ne-a zis aseara ca isi da demisia", a explicat Poteca intr-o interventie telefonica la Digi24.