Sindicalistii din Sanatate, despre "pacientii acoperiti": Nu lupta impotriva coruptiei ne deranjeaza, ci modul in care este facuta

Sindicalistii spun ca nu lupta impotriva coruptiei ii deranjeaza, ci modul in care este facuta. Sindicalistii afirma ca au facut numeroase propuneri pentru combaterea coruptiei din sistem, insa nu au fost luate in calcul de reprezentantii Ministerului Sanatatii.Federatia "Solidaritatea Sanitara" a transmis, joi, un comunicat de presa, ca reactie la solicitarea Ministerului Sanatatii ca sindicalistii din sanatate sa se implice in lupta impotriva coruptiei.Sindicalistii precizeaza ca au solicitat in mod repetat Ministerului Sanatatii implementarea unui set de masuri care sa aiba impact pozitiv in lupta impotriva coruptiei."Niciuna dintre propuneri nu a fost discutata in mod serios de reprezentantii Ministerului Sanatatii, desi unele dintre ele reprezinta solutii pentru transpunerea unor obligatii legale. Aceste informatii dovedesc cu prisosinta faptul ca Ministerul Sanatatii nu doreste sa ne aiba ca partener de dialog in lupta impotriva coruptiei, ci ca executant al masurilor sale.Federatia 'Solidaritatea Sanitara' nu este un executant al solicitarilor Ministerului Sanatatii, ci un partener de dialog social, respingand in mod categoric masurile ilegale indreptate impotriva salariatilor. Pentru noi legalitatea mijloacelor este la fel de importanta ca moralitatea scopurilor", au transmis sindicalistii.Acestia precizeaza ca au solicitat de acum doi ani Ministerului Sanatatii introducerea procedurii privind protectia avertizorilor de integritate, aceasta vizand toate cazurile de incalcare a prevederilor legale, inclusiv cele impotriva salariatilor."Am reluat aceasta solicitarea in mod repetat conducerii actuale a Ministerului Sanatatii, fara niciun raspuns. Desi are obligatia legala de a implementa o procedura in domeniu, Ministerul Sanatatii nu a facut-o nici pana acum. Precizam ca utilizarea avertizorilor de integritate permite rezolvarea obiectiva a tuturor actelor de coruptie, indiferent de locul pe care-l ocupa faptuitorul in ierarhia decizionala, in timp ce procedura pacientului acoperit permite o abordare directionata (cu caracter provocator), ce ocoleste marea coruptie din sanatate", sustin sindicalistii.Acestia apreciaza ca nu au competente in domeniul investigarii actelor de coruptie, avand rolul de a proteja drepturile salariatilor."Sondajele pe care le desfasuram pe aceasta tema arata adevarate dezastre umanitare existente in unele spitale: salariati lipsiti de drepturi elementare, reguli de dialog social nerespectate, situatii in care singura regula aplicabila este bunul plac al managerului etc. Cu tristete am constatat ca toate controalele Ministerului Sanatatii rateaza aceste aspecte ce tin de respectarea prevederilor legale", a mai transmis Federatia "Solidaritatea Sanitara".Sindicalistii spun ca este corect apelul facut de Ministrul Sanatatii la redarea demnitatii profesiilor prin eliminarea celor care nu respecta normele deontologice, dar solutia prin care a ales sa faca asta este gresita din mai multe motive.Sindicalistii considera ca varianta pacientului acoperit este gresita din urmatoarele motive:* Responsabilitatea pentru apararea demnitatii profesiei apartine in mod legal organismelor profesionale. Daca Ministerul Sanatatii doreste sa reconsidere aceste atributii ale organismelor profesionale trebuie s-o faca in mod public, punand in dezbateri astfel de propuneri.* In momentul in care supui profesionistii din sanatate la provocari orchestrate pentru comiterea unor infractiuni in discutie nu mai este demnitatea profesiei, ci capacitatea profesionistilor la a rezista la stresurile suplimentare adaugate, unul dupa altul, de Ministerul Sanatatii.* Lansarea acestei directii de actiune (repetam: ilegala) a fost facuta pe fondul unei intregi campanii mediatice ce are la baza o prezumtie de culpa a unor intregi categorii profesionale, respectiv promovarea ideii ca problemele privind coruptia din sanatate sunt intr-o continua crestere. Dupa cum vom demonstra ulterior, datele de care dispune Ministerului Sanatatii contrazic cele afirmate de reprezentantii acestuia, existand o crestere semnificativa a calitatii serviciilor medicale (aflata in limitele posibilitatilor sistemului) si o scadere ponderii cazurilor de conditionare a actului medical.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca "pacientul acoperit", trimis in spitale pentru a depista cazurile de salariati care cer spaga, este parte a strategiei de combatere a coruptiei.