Sindicatele critica intentia de a trimite in spital personalul medical cu forme usoare de Covid-19: Se incalca drepturile pacientilor. Si o sugestie pentru Firea

"Fara a analiza latura umana si morala a acestui anunt, consideram ca asemenea declaratii constituie o incalcare asumata a drepturilor pacientilor care, fara sa fie avertizati, vor fi pusi in situatia de a fi tratati de persoane contaminate. Consideram ca, in conditiile unei acute lipse de personal preconizate in cazul unui scenariu cu un numar extrem de mare de pacienti, ar putea fi vorba de cooptarea salariatilor care au fost contaminati, dar s-au vindecat si sunt deja imuni (lucru confirmat de doua teste consecutive), ori de salariatii asimptomatici, ori cu forme usoare de boala, cazati in preajma spitalelor (pentru a nu isi contamina propriile familii) si care isi exprima dorinta de a acorda in continuare asistenta medicala, dar cu informarea prealabila a pacientilor despre acest lucru si cu acordul lor", sustin reprezentantii CFSMR.Pe de alta parte, potrivit sursei citate,"In acelasi timp, autoritatile intentioneaza sa testeze cu 10.000 de teste rapide populatia Capitalei, pentru un studiu epidemiologic. Ne intrebam, daca avem la dispozitie aceste teste, de ce nu se testeaza personalul angajat din spitalele Bucurestiului? Grupul-tinta in acest caz ar fi unul usor de gasit, oamenii sunt deja grupati, iar conditiile de testare sunt ideale. In acest fel, autoritatile ar putea rezolva doua probleme - testarea angajatilor si studiul epidemiologic. In plus, nu e nevoie de masini, de personal suplimentar, costume speciale (care, de altfel, ar fi extrem de utile in sectiile din linia intai).Daca se considera ca o asemenea testare ar putea fi catalogata drept o "favorizare" a salariatilor din sanatate, de ce nu se testeaza pacientii internati in alte sectii decat cele de boli infectioase? Si ei sunt bucuresteni, si ei sunt deja grupati, nu trebuie cautati si scosi din blocuri, si sunt si ei votanti... Cu alte cuvinte consideram o cercetare de acest fel extrem de utila, insa alegerea grupului-tinta si implementarea ar putea fi realizata mai bine, cu avantajul de fi desfasurata mai usor si cu mai putine cheltuieli (...) ne intrebam daca nu ar fi mai util sa efectuam acest studiu testand in primul rand medicii, asistentele, farmacistii, biologii, personalul TESA si alti salariati din institutiile sanitare", se mentioneaza in comunicat.Vineri, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca acele cadre medicale simptomatologie usoara "vor merge chiar in spitale si vor ingriji bolnavii"."In conditiile in care vom regandi ca cei care sunt cu simptomatologie usoara si medie sa fie tratati acasa sub supraveghere medicala, in mare parte si de voluntari, iar cei care sunt cadre medicale cu aceasta simptomatologie usoara vor merge chiar in spitale si vor ingriji bolnavii", a spus Tataru, la finalul unei intalniri de lucru avuta cu premierul Ludovic Orban, la Ministerul Sanatatii.CFSMR reuneste medici, farmacisti, biologi, moase si alte categorii de personal cu studii superioare din sistemul sanitar.