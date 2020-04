Sindicatele din Sanatate contesta "magia militarizarii" de la conducerea spitalelor. Solutiile propuse de angajati

LIVE

Sindicatul precizeaza ca depolitizarea urgenta a conducerii spitalelor si angajarea unor manageri civili, pe criterii de competenta, constituie solutia adecvata pentru o astfel de situatie."Nu exista dovezi privind un nivel mai mare de eficienta a modelului militar de organizare a unitatilor sanitare in lupta cu pandemia COVID 19, acestea fiind cel putin in egala masura afectate de acest inamic nou. Sistemul sanitar are capacitatea de a-si rezolva probleme daca specialistii sunt ascultati si sprijiniti.Depolitizarea urgenta a conducerii spitalelor care nu si-au organizat in mod adecvat activitatea (si a tuturor spitalelor dupa criza) si angajarea unor manageri civili, pe criterii de competenta, constituie solutia adecvata pentru o astfel de situatie", se arata intr-un comunicat transmis joiPentru a ilustra faptul ca sistemul sanitar detine resursele de competenta necesare dar sunt blocate de interferenta politizarii si de absenta dialogului cu specialistii, Federatia "Solidaritatea Sanitara" a publicat raspunsurile date de salariati la intrebarea deschisa "in cantitati suficiente si la un nivel corespunzator de calitate. Absenta echipamentelor individuale de protectie continua sa fie cea mai mare problema cu care se confrunta salariatii din sanatate, ea afectand in continuare multe unitati. Insuficienta lor este cea de-a doua problema.ori de cate ori este necesar, este a doua solicitare a salariatilor in ordinea importantei. Ea poate restabili increderea salariatilor in capacitatea lor de lupta; teama ca inamicul numit SARS-CoV-2 sa se fi infiltrat deja in randul lor si masurile brutale care insotesc constatarea unei astfel de situatii afecteaza grav moralul lucratorilor., aplicat, centrat pe rezultat privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie si respectarea normelor de sanatate si securitate in munca este a treia problema in ordinea importantei. Acesta ar trebui facut de persoane competente, care sa inspire incredere salariatilor.sunt indicate ca a patra mare problema a intregului sistemului sanitar in aceasta perioada. Schimbarile solicitate de salariati vizeaza sinceritatea decidentilor, ea putand sa le redea increderea in deciziile luate.ocupa un loc important in cadrul problemelor existente. Salariatii au indicat nevoia unor circuite clare, rationale, vizibile si necesitatea unor protocoale cu pasi procedurali clari, acestea fiind lipsuri majore ale sistemului. Scurtarea programului de munca si respectarea normativelor de personal cel putin in acest context pot contribui la cresterea eficientei spitalelor.acestei lupte pot veni in sprijinul salariatilor. Ele includ camerele de decontaminare, filtre de dezinfectare/tunelurile de dezinfectie, solutiile tehnice pentru spalarea echipamentului de munca in cadrul unitatii.implica atat introducerea unor precautii suplimentare prin modificarea practicilor profesionale, cat si crearea unor spatii speciale destinate sarcinilor administrative. Facilitatile sociale (ex. dus, spatii de lucru) si imbunatatirea conditiilor de igiena ar putea scadea riscul transmiterii intra-profesionala. Distantarea profesionala ar trebui dublata de distantarea sociala a pacientilor.constituie o alta solutie. Ea implica atat depolitizarea, cat si schimbarea conducerii (manager, director medical, director de ingrijiri). De asemenea, ea implica masuri de debirocratizare, cum ar fi eliminarea raportarilor multiple (redundante).este si el invocat, presupunand asigurarea posibilitatilor de cazare (voluntara), in locuri decente, pentru cei care lucreaza in zonele cu risc maxim.dezinfectantii si medicamentele specifice fiind cele mai indicate.I.O.