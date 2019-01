Sindicatele spun ca nu e problema lor mita din spitale: Marile spagi sunt conectate la politicienii care lupta sa scape

Lupta impotriva justitiei amplifica spaga

Coruptia nu e la medici si asistente, ci la manageri si Casa de Sanatate

Argument sindical: Medicii si asistentele nu iau spaga in afara, deci nici in tara

Desi Pintea a spus ca declaratiile sale vin in urma discutiilor pe care le-a avut cu lideri sindicali de la Sanitas si Solidaritatea Sanitara, acum cea din urma federatie o contrazice si spune ca ministrul a folosit tema spagii din sistemul sanitar ca sa distraga atentia de la problemele create in salarizare de masurile Guvernului."Federatia Solidaritatea Sanitara nu a sustinut si nu sustine practica platilor informale din sistemul sanitar, incurajand respectarea normelor deontologice de catre membrii sai de sindicat. De asemenea, Federatia 'Solidaritatea Sanitara' respinge in mod categoric conditionarea actului medical, aceasta practica fiind incompatibila cu calitatea de salariat in sistemul public de sanatate. Cei pe care-i reprezentam sunt in egala masura lucratori in sistemul sanitar si potential pacienti, fiind interesati si ei in corecta functionare a sistemului sanitar.In acelasi timp, Federatia 'Solidaritatea Sanitara' considera ca aducerea in discutie a problemei platilor informale in momentul negocierilor pe tema perturbarilor pe care le-a introdus OUG nr. 114/2018 in sistemul de salarizare are ca singur scop incercarea de a abate atentia de la problemele salariale cu care se confrunta salariatii din sanatate", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Federatia sindicala sustine ca nu are competente legale de control si sanctiune in ce priveste coruptia, ci exista ca sa apere drepturile angajatilor din sistem si o acuza pe Pintea ca nu intelege rolul sindicatelor."Discutiile despre implicarea organizatiilor sindicale in controlul ce vizeaza rezolvarea problemei 'spagilor din sanatate' dovedesc o neintelegere a rostului de aparator al intereselor salariatilor pe care-l au organizatiile sindicale, reamintindu-ne de tristul episod al judecarii sotilor Ceausescu, in cadrul caruia avocatul acestora s-a transformat in acuzator.Singurele organizatii colective care sunt abilitate legal in privinta monitorizarii si controlul respectarilor normelor deontologice, respectiv a sanctionarii abaterilor de la regulile din domeniu, sunt organismele profesionale. Daca Ministerul Sanatatii considera ca aceste organisme nu-si fac datoria atunci are posibilitatea de a le retrage atributiile in domeniu pe care le-a acordat (odata cu dreptul de-a obliga salariatii la plata unor cotizatii obligatorii).De asemenea, consideram ca incercarea de-a aduce in discutie necesitatea implicarii sindicatelor in problema 'spagilor din sanatate' dovedeste esecul institutiilor din sectorul sanitar abilitate legal in acest domeniu, incepand cu diferitele comitete si comisii create la nivelul unitatilor ca parte a unor strategii de lupta si continuand cu diferitele autoritati din subordinea MS", se mai spune in comunicat.Sindicatul arata ca fenomenul coruptiei in sanatate este intarit si de lupta pe care coalitia de guvernare o duce impotriva justitiei."Preocuparea Ministerului Sanatatii pentru problema 'spagilor din sanatate' o consideram legitima. Insa, ea nu poate fi redusa la problema platilor informale pe care se considera ca le primesc unii dintre salariati, aceasta fiind doar o mica parte a problemei.In conditiile in care, este de asteptat ca autoritatea si eficienta Guvernului in lupta impotriva 'spagilor din sanatate' sa fie mult diminuate,", mai spune federatia sindicala.Solidaritatea Sanitara sustine ca marea problema din sanatate nu e la nivelul angajatilor care iau sau nu spaga, ci al coruptiei de la nivelul de management si contracte.pentru a determina Ministerul Sanatatii la o corecta ierarhizare a interventiilor impotriva 'spagilor din sanatate'", spune sindicatul."Federatia 'Solidaritatea Sanitara' considera ca Ministerul Sanatatii, inainte de a descrie platile informale ca fiind un fenomen national, este obligat sa desfasoare un studiu temeinic pentru identificarea amplorii problemei (si a solutiilor posibile) . In conditiile in care medicina se bazeaza pe dovezi credem ca si gestionarea sistemului sanitar trebuie sa se bazeze pe dovezi.Practica Ministerului Sanatatii de a indica e-mailurile si telefoanele primite de reprezentantii sai ca dovezi ar putea fi contracarata de indicarea discutiilor pe care noi le avem cu unii dintre membrii nostri care indica absenta practicii platilor informale. Insa, noi stim ca din punct de vedere stiintific ambele practici se mentin la nivelul dovezilor anecdotice, nefiind capabile de furnizarea unor dovezi stiintifice privind amploarea fenomenului (dovezile stiintifice fiind o conditie obligatorie a oricarei politici publice riguroase) ", mai spuen Federatia.La randu-i insa aduce ca argument in sustinerea afirmatiilor faptul ca medicii si asistentele care pleaca sa lucreze in afara nu sunt reclamati ca ar lua mita."In cazul profesionistilor din sistemul de sanatate romanesc care migreaza pentru munca in sistemele de sanatate din alte state UE (in special) nu exista reclamatii privind practica platilor informale sau conditionarea actului medical in acele sisteme de sanatate.In aceste conditii este evident ca problema 'spagilor din sanatate' nu este una a salariatilor din sanatate (daca ar fi asa ei ar continua o astfel de practica oriunde s-ar duce), ci a modului in care este structurat sistemul.In termenii lui Philip Zimbardo, 'nu merele sunt putrede, ci cosul este prost construit'. Ceea ce inseamna ca solutia problemei n-o constituie demonizarea salariatilor, ci regandirea sistemului. Or, reforma sistemului de sanatate sta in puterea Ministerului Sanatatii", conchide sindicatul.Amintim ca Sorina Pintea a declarat marti seara, intr-o conferinta de presa, ca a discutat cu sindicatele si ca s-a convenit intarirea rolului federatiilor in luarea deciziilor, in rezolvarea unor probleme care tin in organizarea muncii salariatilor dintr-un spital."Concluzia a fost ca impreuna vom lua niste decizii, poate chiar constientizate intr-un plan de masuri, astfel incat sa limitam foarte mult acest fenomen care din pacate nu este eradicat si i-as contrazice putin pe colegii mei, in sensul ca este inca de mare amploare. In permanenta mesajele care imi vin scot in evidenta acest aspect", a declarat Pintea intr-o conferinta de presa sustinuta dupa intalnirea cu reprezentanti ai sindicatelor Sanitas si Solidaritatea.