Situatie critica la Spitalul de Urgenta Suceava: 57 de cazuri noi de Covid-19 in 24 de ore. Din 306 pacienti, 206 sunt confirmati pozitiv

Ziare.

com

Intr-un comunicat transmis, duminica, de catre reprezentantii SJU, se arata ca in Sectorul COVID s-a deschis un punct de triere a pacientilor suspecti de infectie cu SARS CoV 2, deservit de medici de la UPU. Punctul de triere, instalat cu ajutorul SMURD Suceava, este in apropierea sectoarelor de internare a pacientilor si cuprinde trei corturi cu circuite.Totodata, s-au facut demersuri pentru instalarea in zona ambulatoriului SJU a doua-trei sisteme modulare, ce vor putea fi utilizate in cazul cresterii numarului de pacienti cu COVID-19.S-a asigurat permanenta liniilor de garda si continuitatea serviciului pe toate specialitatile, atat in Sectorul COVID-19, cat si in celelalte sectoare deactivitate.De asemenea, conducerea SJU Suceava anunta ca, la inceputul saptamanii viitoare, va fi pus in functiune echipamentul de testare rapida a COVID-19 pus la dispozitie de Universitatea ''Stefan cel Mare'' Suceava (USV), testele urmand sa fie efectuate de specialisti din cadrul SJU Suceava si de la USV.