Solidaritatea Sanitara: Reprezentantii Guvernului sa nu vorbeasca lacrimogen despre spaga, ci sa reduca acest fenomen

"Avand in vedere dezbaterile publice pe tema 'spagilor din sanatate' si solicitarea publica adresata de Ministerul Sanatatii de implicare a sindicatelor in rezolvarea acestei probleme, Federatia 'Solidaritatea Sanitara' publica lista sintetica a propunerilor inaintate anterior Ministerului Sanatatii, care ar fi avut/ar avea un impact pozitiv in directia reducerii amplorii problemelor ce vizeaza coruptia si platile informale ce afecteaza sistemul sanitar, daca Ministerul Sanatatii le-ar fi acceptat/le-ar accepta.Consideram ca inainte de a vorbi despre implicarea sindicatelor in combaterea 'spagilor din sanatate' trebuie sa vedem ce s-a intamplat cu propunerile deja inaintate de Federatia 'Solidaritatea Sanitara', acestea fiind facute in domeniul limitat de competenta pe care organizatiile sindicale il au in privinta combaterii coruptiei din sanatate", se arata intr-un comunicat al federatiei.- Introducerea concursului national de ocupare a posturilor pentru medici si asistente medicale- Introducerea avertizorului de integritate- Introducerea sistemului de despagubire a pacientilor pentru prejudicii- Adoptarea unei Strategii Nationale de Management a Resurselor Umane din Sanatate- Crearea Agentiei Sectoriale pentru Coordonarea Formarii Profesionale Continue si Fondul Unic de Finantare a Formarii Profesionale Continue a Specialistilor din Sanatate- Introducerea auditului tipului de munca- Interzicerea contractarii unor servicii prestate de persoane juridice care sa inlocuiasca activitatea desfasurata in mod uzual de angajati ai unitatilor sanitare- Reforma finantarii sistemului public de sanatate pentru a se asigura servicii medicale la nivelul posibilitatilor reale si plata acestor serviciu catre spitale la nivelul costurilor de piata ale acestora (incluzand costurile salariale reale)Conform sursei citate,, iar cele acceptate nu au fost aplicate.Nu poti lega picioarele unei persoane si apoi s-o acuzi ca nu alearga! Cu alte cuvinte, Federatia "Solidaritatea Sanitara" nu poate fi acuzata de lipsa de implicare (in limitele competentei) in problema coruptiei in conditiile in care se refuza aplicarea propunerile noastre ce ar contribui la reducerea coruptiei.In conditiile in care atat existenta acestor propuneri cat si refuzul implementarii lor sunt dovedite, este evident ca invitarea noastra oficiala la rezolvarea problemei "spagilor din sanatate" este una pur formala, guvernantii nefiind interesati de propunerile noastre.Avand in vedere cele amintite la punctele anterioare, este evident ca promovarea discutiilor despre "spaga din sanatate" in contextul negocierilor pentru corectarea aberatiilor din salarizarea angajatilor are ca singur scop incercarea de a inlocui discutiile publice despre efectele negative ale OUG 114/2018 (si ale legii salarizarii) cu tema spagilor.Incercarea de abatere a atentiei opiniei publice de la problemele legii salarizarii, cu care se confrunta marea majoritate a angajatilor din sanatate, la problemele legate de platile informale, ce caracterizeaza o minoritate a salariatilor, constituie doar o manipulare politica, intre cele doua probleme lipsind legatura de cauzalitate pe care incearca s-o sugereze guvernantii. Presupunand ca Guvernul ar reusi rezolvarea problemei "spagilor din sanatate" problemele generate de legea salarizarii si de OUG 114/2018 ar ramane neschimbate."Consideram ca reprezentantii Guvernului nu trebuie sa vorbeasca lacrimogen despre spaga, ci sa aplice masuri de reforma care au ca efect reducerea acestui fenomen. De asemenea, credem ca nu masurile anti-spaga vor determina disparitia platilor informale, ci reforma sistemului sanitar care sa anuleze contextele care determina astfel de situatii, propunerile noastre fiind centrate pe o astfel de abordare", se mai arata in comunicat.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, sambata, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca a fost criticata pentru multiplele controale realizate si ca solutia este sa mareasca valoarea amenzilor."Am fost criticata pentru multiplele controale pe care le fac, am fost criticata pentru ca doresc sa maresc cuantumul amenzilor, cred ca asta este solutia in acest moment. Dar ministrul Sanatatii singur nu poate sa rezolve problema. Am inceput sa discutam cu sindicatele, discutam cu asociatiile de pacienti, cu organizatiile profesionale pentru ca mie mi se pare ceva intr-adevar halucinant.Da, statul poate fi acuzat, Guvernul poate fi acuzat si fel si chip, dar nu poate fi acuzat ca nu are grija de sistemul de sanataate. Poate fi acuzat ca se implica foarte mult poate, dar singure guvernul si ministrul Sanatatii nu pot sa rezolve aceasta problema", a precizat Sorina Pintea.