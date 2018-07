Sondaj privind cresterile de salarii din Sanatate: 80% dintre angajati se simt inselati de Guvern

Ziare.

com

Evaluarea facuta publica de Federatia "Solidaritatea Sanitara" arata ca doar 19% dintre salariati s-au declarat multumiti si foarte multumiti.Cel mai mare impact negativ il inregistreaza situatia sporurilor: cca. 64% dintre respondenti s-au declarat nemultumiti si foarte nemultumiti de situatia sporurilor; doar 16,4% dintre salariati s-au declarat multumiti si foarte multumiti.De remarcat ca cca. 15% dintre respondenti sunt multumiti de venitul net total, dar nemultumiti de scaderea veniturilor aferente sporurilor, se arata in comunicatul remis MEDIAFAX.Extrapolarea datelor conduce la o estimare a acestui tip de impact in cazul a cca. 23.000 de salariati din sectorul public de sanatate. In conditiile existentei unei prevederi legale explicit privind dreptul salariatilor la compensarea pierderii de veniturilor nete cea mai mare parte a situatiilor consideram ca este determinata de aplicarea deficitara a legii la nivel local", mai precizeaza sursa citata.Doar 37,46% dintre respondenti au declarat ca primesc un spor de 100% (raportat la salariul din luna ianuarie 2018) pentru activitatea desfasurata in zilele nelucratoare.De remarcat si ca cca. 50% dintre medici au indicat acelasi lucru. Principala cauza consideram ca o constituie nivelul foarte mare al asteptarilor create de guvernanti in 2017 si la inceputul acestui an raportat la drepturile salariale concrete.Desi au beneficiat de cresterea salariului de baza la 1 martie 2018 (la nivelul corespunzator anului 2021 din legea salarizarii) doar 60% dintre asistentii medicali au indicat o crestere a veniturilor salariale totale nete in luna iunie comparativ cu luna februarie 2018."Legea salarizarii, asa cum a fost aplicata, a generat un nivel semnificativ de dezordine in sistemul sanitar, din cauza ivirii unor diferente foarte mari intre veniturile nete ale salariatilor din diferite unitati, fara ca acestea sa fie justificate de criterii obiective. Aceasta forma de inechitate participa la amplificare sentimentului de nemultumire a salariatilor determinat atat de cresterea salariilor de baza in ritmuri diferite pentru diferitele categorii de salariati din Sanatate cat si de problemele amintite privind sporurile", se arata in comunicatul transmis de Federatia "Solidaritatea Sanitara".Cercetarea a fost comandata de Federatia "Solidaritatea Sanitara", fiind desfasurata in cadrul Centrului de Cercetare si Dezvoltare Sociala "Solidaritatea" in perioada 13-28 iunie 2018. Esantionul este de peste 680 de salariati, care au dat raspunsurile dupa ce au primit fluturasul de salarii in luna iunie, aferent lunii mai.