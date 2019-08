Infernul de la Spitalul de Boli Psihice Borsa, unde 22 de bolnavi stau intr-o camera mizera (Foto&Video)

Foto: Facebook/ Emanuel Ungureanu

Deputatul atrage atentia ca pacientii sunt inghesuiti in saloane insalubre: 22 de bolnavi intr-o singura camera."Am vizitat astazi (marti - n.red.) Spitalul de Boli Psihice Borsa din judetul Cluj, administrat de Consiliul Judetean Cluj, condus de Alin Tise!Nu am vazut asa ceva niciodata, nicaieri, in niciun film horror!179 de bolnavi cu probleme psihice inghesuiti in camere insalubre, intr-o cladire veche de 200 de ani, retrocedata Bisericii Reformate de catre mostenitorii familiei Banffy.22 de bolnavi intr-o camera.Un infern al mizeriei cu neputinta de descris in cuvinte.Voi reveni cu imagini video din aceasta Casa a Ororilor unde, statul roman, isi bate joc de bolnavi de peste 60 de ani!Nu va puteti imagina ce infern am gasit!Nu aveti cum...", a scris Emanuel Ungureanu pe contul sau de Facebook, unde a publicat cateva fotografii.El a mai notat ca bolnavii psihici din Romania sunt tratati mai rau ca animalele. In plus, Consiliul Judetean Cluj inca nu a terminat o cladire noua aici, desi lucrarile au inceput in urma cu 5 ani."Personalul medical mi-a marturisit ca in acest univers al GROAZEI nu a intrat pana astazi niciun deputat, niciodata!Adevarul descoperit este unul crunt, dureros, naucitor,Nu am vazut in viata mea atata mizerie si dezumanizare.Personalul acestui infern al groazei lucreaza in conditii extreme, sunt adevarati eroi.Am vorbit si cu doamna manager, am simtit ingrijorare in vocea ei, mi-a marturisit ca de 12 ani se chinuie sa schimbe lucrurile, cu eforturi uriase....Nu au reusit decat sa ridice o cladire care nu este conectata la nicio statie de epurare, satul Borsa, nu are canalizare...Stat mafiot, politicieni indiferenti, dezastru national.Nu am cuvinte...", se mai arata in postare.Iata si imaginile:Ulterior, intr-o noua postare de miercuri, deputatul USR a publicat si un clip video."Borsa, lagar de concentrare pentru bolnavii cu boli psihice din judetul Cluj! Conditii infernale de ingrijire pentru semenii nostri aflati in suferinta. 60 de ani de nepasare.Pacientii din acest lagar, fac baie in curte sau in niste bai care seamana cu cele de la Auschwitz! Iarna, incaperile cu tavan ciuruit, care s-a prabusit in capul bolnavilor de mai multe ori, sunt incalzite la sobele de teracota, vechi.Geamurile sunt praf si pulbere. Va imaginati cum trece iarna pentru acesti bolnavi? Satul in care se afla Spitalul Groazei se afla la 36 de kilometri de Cluj, in localitatea Borsa, un sat uitat de lume care nu are sistem de canalizare.Voi solicita in regim de urgenta Consiliului Judetean Cluj si Ministerului Sanatatii, sa-i mute pe cei 129 de bolnavi din cladirea-cocina, in conditii salubre, demne pentru fiinta umana!Nimeni din cei responsabili nu trebuie sa inchida un ochi, pana situatia acestor bolnavi nu este ameliorata semnificativ", a mai scris Ungureanu.Dupa ce au aparut in spatiul public aceste imagini, conducerea spitalului a facut, miercuri, cateva precizari.Conform unui comunicat de presa remis, "imaginile aparute pe retelele de socializare au fost realizate tendentios, urmarind sa surprinda exclusiv aspecte negative".De asemenea, unitatea spitaliceasca il acuza pe Ungureanu ca "omite in mod voit sa arate intreaga realitate, respectiv faptul ca noua cladire a spitalului este construita deja si utilata de catre Consiliul Judetean Cluj. Aceasta va fi receptionata si data in folosinta in 2 luni".Conducerea spitalului a transmis si cateva fotografii cu noua cladire:Totodata, potrivit sursei citate, "acelasi domn (Emanuel Ungureanu - n.red.) uita sa ceara si sa faca public punctul de vedere oficial al institutiilor vizate, respectiv faptul ca actualul spatiu este cladire monument istoric retrocedat, in care, din cauza proceselor de retrocedare, nu s-a putut investi"."Consiliul Judetean Cluj, cu resursele limitate pe care le are, reuseste sa dea in folosinta o noua cladire si are in lucru, diverse stadii de proiectare, inca 3 noi pavilioane la acel spital.Ii solicitam domnului Ungureanu sa actioneze cu buna credinta atunci cand prezinta situatii din sistemul sanitar si inainte sa publice informatii sa solicite un punct de vedere astfel incat sa nu fie atat de clar, ca acum, ca este in campanie electorala.Imbunatatirea sistemului sanitar si modernizarea acestuia nu se face doar cu scandal pe retelele de socializare, ci cu exercitarea prerogativelor aferente fiecarei functii publice; autoritatea legislativa reglementeaza, autoritatea locala investeste", se mai arata in comunicat.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri, ca incepand de saptamana viitoare vor fi facute controale la toate spitalele de psihiatrie si masuri de siguranta."Am discutat cu inspectorul sef al Ministerului Sanatatii, care a conceput un plan de control, pe care il voi vedea in cursul zilei de astazi si de luni vor incepe controale la toate spitalele de psihiatrie.Eu voi merge la spitalele de psihiatrie si masuri de siguranta, dar numai dupa ce voi merge saptamana viitoare, probabil marti sau miercuri, la Spitalul Poiana-Mare din judetul Dolj, care pana in 2002 a avut statut de masuri de siguranta si care i-a fost retras pentru ca acolo erau niste conditii inumane", a declarat Pintea miercuri, citata de Agerpres Pintea a precizat ca va merge in control si la aceasta unitate spitaliceasca."Domnul deputat Ungureanu care a prezentat aceste imagini a mai prezentat si de la alte spitale, din pacate, are dreptate, stiam ca spitalul este in subordinea Consiliului Judetean, ce tine pe parte de infrastructura tine de Consiliul Judetean.Am vazut cum arata, este nevoie de investitii, ma voi duce si la Borsa probabil ca domnul de la Consiliul Judetean nu va sta de vorba cu mine, am incercat sa vorbesc cu el despre spitalul regional, insa dansul nu discuta cu Ministerul Sanatatii", a afirmat Sorina Pintea.