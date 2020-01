Spitalul de psihiatrie din Calarasi, unde pacientii primeau paine inmuiata in apa cu margarina si salam, a fost amendat

Ziare.

"Urmare a imaginilor difuzate in spatiul public, la solicitarea echipei de conducere a Ministerului Sanatatii, inspectorii sanitari din cadrul DSP Calarasi au efectuat un control la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti, jud. Calarasi, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi.Inspectorii sanitari au constatat nereguli privind asigurarea in Centru a conditiilor igienico-sanitare, dar si a alimentatiei. De asemenea, spatiile de cazare ale beneficiarilor, precum si salile ocupationale sunt supraaglomerate, iar cadrele medicale nu colecteaza corect si nu eticheteaza recipientele pentru deseurile medicale periculoase, rezultate din activitatea medicala", anunta Ministerul Sanatatii (MS).Conform sursei citate, meniul este prezentat zilnic la distribuirea alimentelor fara a exista un meniu saptamanal avizat de cadrele medicale de specialitate."Au fost verificate meniurile distribuite in perioada 03-10 ianuarie 2020 si s-a constatat ca felurile de mancare au combinatii necorespunzatoare hiperglucidice, nu exista salate la mesele principale si se asigura foarte putine fructe, cantitatea de proteina animala este insuficienta, majoritatea felurilor de mancare fiind compuse din legume. Aprovizionarea cu apa se realizeaza dintr-o sursa proprie pentru care nu exista incheiat un contract de monitorizare a calitatii apei distribuita", conform sursei citate.Inspectorii sanitari au sanctionat angajatii Centrului cu amenzi in valoare de 7.600 lei, conform HG 857/2011 si au stabilit un plan de masuri care trebuie urmat de indata.O echipa a inspectorilor de la DSP va continua controlul si va verifica o serie de documente care se afla la DGASPC Calarasi."Concluziile finale ale actiunii de control se vor comunica ulterior si se vor stabili daca se mai impun si alte masuri suplimentare", arata MS.Mai multe imagini au fost publicate pe pagina de Facebook, in care se observa ca pacinetii primesc paine si eugenii inmuiate, salam maruntit si margarina In imaginile filmate in blocul alimentar al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti, se vede cum in castroane de metal sunt puse paine inmuiata, bucati de salam, eugenii inmuiate si margarina.Intrebata ce e in castroane si daca cu acele alimente au fost hraniti cei internati, una dintre bucatarese spune: "noi nu avem nicio vina, ce primim, aia dam."Potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean Calarasi, institutie care are in subordine Centrul de la Plataresti, in imagini se vad, de fapt, resturile micului dejun si ca, oricum, hrana celor internati acolo este inmuiata pentru ca bolnavii sa o poata inghiti."In blocul alimentar sunt boluri in care sunt resturi alimentare. In cadrul centrului sunt institutionalizate persoane cu probleme neuropsihice grave si accentuate, cu nivel ridicat de afectare a dezvoltarii fizice si mentale, au probleme in ceea ce priveste hranirea, iar bolurile acelea in care era painea inmuiata au fost micul dejun, cu salamul respectiv si margarina pentru ca au probleme de masticatie si glutitie.Nu este un caz singular. In tara si in lume se practica in spitalele cu pacienti neuropsihici acest protocol alimentar, sa ii spunem asa. Toate alimentele sunt pasate, sunt inmuiate si inghitite", a declarat, pentru MEDIAFAX, Marinela Voivozeanu, purtator de cuvant al Consiliului Judetean Calarasi.Potrivit sursei citate, pacientii internati la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti au avut la micul dejun paine inmuiata, bucati de salam taiate marunt si margarina."Ce a filmat (...) nu au fost decat niste resturi alimentare, boluri stranse dupa ce s-a incheiat micul dejun", a mai spus Voivozeanu.La Centrul de la Plataresti, pacientii primesc hrana printr-un serviciu de catering, cu care DGASPC Calarasi colaboreaza, firma asigurand astfel de servicii si pentru alte institutii similare, oferind hrana pentru 800 de persoane."Meniul zilnic intocmit respecta normativele in domeniu, fiind avizat de un dietetician, cu respectarea caietului de sarcini. Am inteles de la colegii mei ca dupa achizitia facuta de firma de catering s-au facut vizite si verificari in ceea ce priveste alimentele care sunt pregatite pentru pacienti si depozitarea, nu numai la Plataresti, cat si la firma care inteleg ca e din Bucuresti, s-a mers la firma pentru a fi verificata. Nu a fost nicio problema", a declarat Marinela Voivozeanu.Potrivit Directiei de Asistenta Sociala Calarasi, Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti "asigura persoanelor adulte cu dizabilitati neuropsihice aflate in situatie de dificultate sociala, care indeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de gazduire, asistenta medicala, ingrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologica, terapie ocupationala, socializare, petrecere a timpului liber, asistenta paleativa, in vederea aplicarii politicilor si strategiilor de asistenta speciala a persoanelor cu dizabilitati, pentru cresterea sanselor recuperarii si/sau integrarii acestora in familie ori in comunitate si de a acorda sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea acestora".