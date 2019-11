Spitalul din Bucuresti dotat cu o tehnologie ultramoderna pentru depistarea cancerului: Identifica modificari oncologice cu 6-18 luni inaintea altor investigatii

Ziare.

"Incepand din 1 noiembrie, Spitalul Clinic Colentina pune la dispozitia pacientilor sai, gratuit, cea mai moderna investigatie de imagistica medicala, examinarea PET-CT. Investigatia este utilizata cu precadere in sfera afectiunilor oncologice. Aceasta poate evidentia aparitia unei modificari oncologice cu aproximativ 6-18 luni inaintea celorlalte tipuri de proceduri imagistice disponibile in Romania la ora actuala (ex: examen CT, examen IRM)", anunta unitatea medicala."Principala noastra preocupare, la Spitalul Clinic Colentina, este oferirea unui diagnostic de mare acuratete, intr-un stadiu incipient al bolii urmat de elaborarea unui tratament personalizat adaptat nevoilor fiecarui pacient in parte. Lansarea serviciilor de PET-CT vine in intampinarea nevoilor pacientilor oncologici, tinand cont ca aceasta patologie are o incidenta in permanenta crestere si apare la varste din ce in ce mai tinere. Pe langa un act medical de inalta calitate, acordam o deosebita atentie atat impactului psihologic pe care il are acest tip de afectiune, cat si confortului pacientului inca din etapa de diagnostic", afirma Dr. Ioan Bogdan Furtuna, Director Medical Spitalul Clinic Colentina.Aceasta investigatie este folosita in scop diagnostic, pentru stadializare, in timpul tratamentului, precum si la finalul terapiei.Examinarea initiala permite evaluarea cu o acuratete crescuta a extinderii bolii si este foarte utila in alegerea tipului de tratament: chirurgie, chimioterapie si/sau radioterapie.Examinarea intermediara, din timpul tratamentului, ajuta la evaluarea eficientei tratamentului, oferind astfel oportunitatea stabilirii unei terapii personalizate si ajustarea acesteia in timp real, conform necesitatilor pacientului si evolutiei bolii.Examinarea finala, la sfarsitul tratamentului, evalueaza cu precizie crescuta rezultatul terapeutic si apreciaza probabilitatea de reaparitie a bolii."Tomografia cu emisie de pozitroni (PET), combinata cu computer tomograf (CT) este cea mai avansata metoda de diagnostic imagistic disponibila in prezent la nivel mondial. Principalul beneficiu pentru pacient este evidentierea unor eventuale leziuni maligne cu aproximativ 6 - 18 luni inainte de aparitia modificarilor structurale anatomice, Aceasta tehnologie, aleasa corect, aduce rezultate remarcabile in managementul pacientului oncologic, prin posibilitatea personalizarii tratamentului in fiecare etapa a bolii", precizeaza Dr. Irina Manea, Medic specialist Medicina Nucleara Spitalul Clinic Colentina.Investigatia PET-CT se realizeaza in general de la baza craniului pana in treimea superioara a coapselor. Permite astfel identificarea tumorilor primare, evaluarea metastazelor locale si la distanta a acestora, in cadrul unei singure investigatii. Aceasta procedura ofera informatii suplimentare si in cazul leziunilor pentru care examinarea IRM sau CT este neconcludenta sau negativa.Investigatia PET CT este o tehnica moderna, non-invaziva, nedureroasa si usor de suportat de pacient. Doza de radiatii este semnificativ mai scazuta decat in cazul examinarilor CT native si cu substanta de contrast, cu atat mai mult cu cat iradierea prin examinarea CT creste cu numarul de segmente corporeale investigate."La nivelul tarii noastre exista un numar limitat de centre de Medicina Nucleara si un numar si mai mic de aparate PET-CT. In conditiile unei incidente in constanta crestere a afectiunilor de natura oncologica, necesitatea investigatiilor de Medicina Nucleara, care au stransa legatura cu aceasta patologie este, de asemenea, in crestere. In concluzie, PET-CT-ul reprezinta cea mai moderna si sensibila investigatie imagistica pentru evaluarea afectiunilor ocologice. Examinarea furnizeaza informatii despre prezenta, localizarea tumorii si extinderea sa, precum si despre gradul de agresivitate al acesteia, permitand medicului dumneavostra sa va ofere un tratament personalizat, continuu ajustat dinamicii afectiunii patologice, cu efecte terapeutice maxime si efecte secundare minime", masi spun reprezentantii spitalului.