Spitalul din Buzau care nu mai poate trata copii: Singurul pediatru si-a luat concediu

Micii pacienti vor fi redirectionati catre spitalul din Buzau, iar urgentele vor fi tratate de medicul de garda de la sectia Interne."Nu punem lacatul pe sectie. Din 14 pana pe 31 decembrie, unicul medic de la Pediatrie pleaca in concediu de odihna si se suspenda activitatea. Cum e peste tot in tara unde este un medic unic, asa e si la noi. Nu se inchide cu totul sectia. Cei care vin la Urgente vor fi tratati de medicul de garda de la Interne. Cazurile grave sau complicate vor fi trimise la Buzau", a declarat directorul Spitalului din Nehoiu, Sergiu Remisovschi.Directorul Spitalului din Nehoiu a mai spus ca medicul pediatru este pensionat de anul trecut si, desi a organizat de mai multe ori concurs pentru ocuparea acestui post, nimeni nu a fost interesat.Sectia de Pediatrie a Spitalului din Nehoiu ar trebui sa functioneze cu doi doctori, aici fiind intre 40 si 60 de internari intr-o luna."Doamna doctor pediatru este pensioara de anul trecut. Cererea sa lucreze la noi in continuare a fost aprobata de o comisie formata din DSP, CJAS si Colegiul Medicilor. S-au scos periodic la concurs posturile, ultimul concurs a fost acum doua saptamani, dar nu s-a inscris niciun medic. Noi ne straduim sa aducem medici, dar nu tine de salariu, ci de infrastructura si dotare", a precizat Sergiu Remisovschi.La Spitalul din Nehoiu lucreaza 13 medici, dintre care 4 sunt pensionari. Sectiile cu un singur doctor sunt cele de Pediatrie, Ginecologie si Ortopedie.