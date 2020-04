Spitalul din Romania cu cea mai mare rata a vindecarii de coronavirus - cum reusesc medicii

Un numar extrem de mic de cadre medicale infectate - cum a fost posibil

Au invatat din greselile altor tari

La nivelul tarii, rata vindecarii este de 21,6%, conform cifrelor de duminica , in timp ce Constanta a trecut de 50%, respectiv 57%, potrivit cifrelor analizate sambata de Libertatea Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Constanta, Claudia Cambrea, a explicat ca rata mare a vindecarii se datoreaza experientei medicilor in domeniul tratamentului infectiilor virale, dar si faptului ca oamenii nu au mintit cu privire la locurile de unde veneau. In plus, transmiterea comunitara a aparut tarziu la Constanta. Astfel, medicii au avut timpul necesar sa se organizeze."Dupa cum stiti, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta (SCBI) este unul dintre centrele regionale cu experienta in tratamentul infectiilor virale: HIV, hepatite, gripa etc. De aceea, consider ca experienta noastra anterioara in tratamentul acestor infectii ne-a ajutat mult in luarea deciziilor terapeutice si pentru aceasta afectiune virala noua, iar interventia terapeutica prompta a contribuit la aparitia unui numar mare de vindecari.De asemenea, ne-a ajutat foarte mult faptul ca am avut acces la toate medicamentele recomandate in protocolul national inca de la declansarea epidemiei", a explicat Cambrea.Aceasta a mai spus ca au contribuit si faptul ca toate cadrele medicale au echipamente de protectie, ca se respecta orarele, dar si ca nu se face nicio abatere de la regulile impuse de spital. Sunt interzise astfel vizitele preotilor, ale rudelor si prietenilor in perioada sarbatorilor.Iar spitalul nu se bucura doar de o rata foarte ridicata a vindecarilor, ci si de un numar extrem de mic de cadre medicale infectate - doar doua. La un numar total de peste 1.000 de cadre medicale infectate in tara , reprezinta o reala reusita pentru un judet de altfel foarte numeros si cu aproape 200 de cazuri de infectare cu COVID.Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Constanta a explicat si cum este posibil un numar atat de mic de infectii in randul cadrelor medicale:"La nivelul intregului judet au existat doar cazuri izolate de imbolnaviri in randul personalului medical. De fiecare data cand a fost diagnosticat un caz de infectie cu SARS-CoV-2 in randul cadrelor medicale, anchetele epidemiologice efectuate au contribuit la identificarea rapida a contactilor apropiati, iar apoi s-a realizat testarea acestora in cadrul laboratorului de biologie moleculara al SCBI, ceea ce a dus la o diagnosticare rapida a tuturor cazurilor si, implicit, la izolarea si tratarea lor in spital.Prin urmare, printr-o munca in echipa si prin adoptarea din timp a masurilor de preventie am reusit stoparea extinderii cazurilor de infectie in randul cadrelor medicale. Astfel, la acest moment, nu avem focare medicale de infectie in judet, asa cum se intampla in alte zone ale tarii, ci doar cazuri izolate, dintre care unul din cadrul SCBI".Nu in ultimul rand, Cambrea a aratat cat de importanta este invatarea din greselile altora tari:"Ne dorim, sincer, sa nu ajungem in situatia altor tari, sa ne confruntam cu o colapsare a sistemului sanitar. Avand aceste exemple, este cazul sa invatam din greselile si din experienta altora si sa intelegem ca doar uniti vom putea evita acest lucru, sa invatam din exemplele date de alte state si sa remarcam sprijinul moral pe care cetatenii il acorda personalului sanitar in aceste tari".