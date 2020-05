Spitalul Gerota are o noua conducere: Un medic care a castigat lupta cu noul coronavirus

Ziare.

In functia de director general a fost numita Moise Alida, medicul sef al sectiei de terapie intensiva, care a si fost infectata cu noul coronavirus."Incepand de astazi, medicul sef al Sectiei ATI a Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" Bucuresti,", a anuntat ministrul intr-o postare pe contul sau de Facebook.Cel care a indeplinit aceasta functie pana acum, chestor de politie medic dr. Dinu Dragomir, a fost numit director al Directiei Medicale din Ministerul Afacerilor Interne."Tot de astazi, directorul general al Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" Bucuresti, domnul Dragomir Dinu, a fost imputernicit director al Directiei Medicale din Ministerul Afacerilor Interne.Iar acesta va avea ca director adjunct, pe medicul sef al Sectiei Gastroenterologie din Spitalul Gerota respectiv, doamna Mahu Claudia-Iulia, care a fost imputernicita sa indeplineasca aceasta functie", se mai arata in postarea lui Vela.El le-a urat cadrelor medicale mult succes.Amintim ca la 1 aprilie Grupul de Comunicare Strategica anunta ca spitalul Gerota nu mai este in carantina si ca s-au efectuat activitati de dezinfectie si igienizare Spitalul Gerota a fost primul focar de coronavirus, dupa ce aici a venit sa se trateze fostul ofiter MAI, in varsta de 60 de ani, care a mintit autoritatile in legatura cu faptul ca a calatorit in Israel.Abia dupa ce starea lui s-a agravat a recunoscut calatoria si a fost testat pozitiv pentru coronavirus, dar deja la acel moment isi infectase familia si mare parte din personalul de la Gerota.Intreg spitalul a fost bagat intai in carantina, cu tot cu medici si pacientii care erau internati acolo. Testarea in cazul lor a intarziat mult, astfel ca tot mai multe persoane s-au infectat si doua doctorite au fost in stare grava.Pe 18 martie spitalul a fost evacuat. Potrivit unor surse Ziare.com, intai cateva zile nu a intrat nimeni acolo, apoi echipe ale Directiei de Sanatate Publica au mers doua zile consecutiv pentru a face dezinfectia.